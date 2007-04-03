joik написав:
Уже полгода как в этой соц сети, как пользователь скажу, что сеть только начинает набырать обороты и пользователей, мне итересно, постоянно там тусуюсь, разительное отличие от фб и твита, но еще нет у них видео, вебверсия сырая, но то такое...
Емиссия старлакса 10 миллиардов, счет емитента заблокирован, емитент зарегистрирован в США. СЕО украинцы, есть чат в телеге, постоянно отвечают на ворпросы. Но главное есть криптокошелек в твоем профиле на Стелларе поддерживает XLM, USD Coin, SSLX. Пишеш слейт в общем пласте и тебе пользователи насыпают, как то так.СЕО регулярно проводят сейлы и продают старлаксы по цене ниже рыночной, сам понемногу покупаю и в стейкинг под 20% годовых. Все это делается в аккаунте в самой соц сети. Как то так...
Могу ошибаться, но звучит как загон оленей. Как то так.