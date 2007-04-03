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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3080308130823083
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:22

  joik написав:
  wtf написав:есть некая украинская крипто соц сеть sl8
нативный токен SSLX на блокчейне stellar, которого почему-то нету на coinmarketcap
есть ли перспективы у данного шиткоина/сети в целом или закончится как с nimses?
позиционируют себя как конкуренты фейсбука


Уже полгода как в этой соц сети, как пользователь скажу, что сеть только начинает набырать обороты и пользователей, мне итересно, постоянно там тусуюсь, разительное отличие от фб и твита, но еще нет у них видео, вебверсия сырая, но то такое...
Емиссия старлакса 10 миллиардов, счет емитента заблокирован, емитент зарегистрирован в США. СЕО украинцы, есть чат в телеге, постоянно отвечают на ворпросы. Но главное есть криптокошелек в твоем профиле на Стелларе поддерживает XLM, USD Coin, SSLX. Пишеш слейт в общем пласте и тебе пользователи насыпают, как то так.СЕО регулярно проводят сейлы и продают старлаксы по цене ниже рыночной, сам понемногу покупаю и в стейкинг под 20% годовых. Все это делается в аккаунте в самой соц сети. Как то так...

Могу ошибаться, но звучит как загон оленей. Как то так.
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:19

100% спроба піару шлаку
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:25

  DmitryK написав:100% спроба піару шлаку

Очередной шиткойн, но рідний... Может на фоне событий и такого "пиара" и стрельнет, если команда придумает как воспользоваться ситуацией. Я бы на их месте подключил волонтёрство, помощь ВСУ и т.п. на международном уровне. Если он останется сугубо внутренней украинской вознёй, то не взлетит - инфа 99,99%.
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