wtf написав:есть некая украинская крипто соц сеть sl8 нативный токен SSLX на блокчейне stellar, которого почему-то нету на coinmarketcap есть ли перспективы у данного шиткоина/сети в целом или закончится как с nimses? позиционируют себя как конкуренты фейсбука
Уже полгода как в этой соц сети, как пользователь скажу, что сеть только начинает набырать обороты и пользователей, мне итересно, постоянно там тусуюсь, разительное отличие от фб и твита, но еще нет у них видео, вебверсия сырая, но то такое... Емиссия старлакса 10 миллиардов, счет емитента заблокирован, емитент зарегистрирован в США. СЕО украинцы, есть чат в телеге, постоянно отвечают на ворпросы. Но главное есть криптокошелек в твоем профиле на Стелларе поддерживает XLM, USD Coin, SSLX. Пишеш слейт в общем пласте и тебе пользователи насыпают, как то так.СЕО регулярно проводят сейлы и продают старлаксы по цене ниже рыночной, сам понемногу покупаю и в стейкинг под 20% годовых. Все это делается в аккаунте в самой соц сети. Как то так...
Могу ошибаться, но звучит как загон оленей. Как то так.
Очередной шиткойн, но рідний... Может на фоне событий и такого "пиара" и стрельнет, если команда придумает как воспользоваться ситуацией. Я бы на их месте подключил волонтёрство, помощь ВСУ и т.п. на международном уровне. Если он останется сугубо внутренней украинской вознёй, то не взлетит - инфа 99,99%.
в целом там 3 вида шиткоинов бонусный который дают при регистрации, ним можно только лайкать посты нативный и некий токен всегда равный 1 центу. но непонятен механизм привязки все это крутится на стеллар + есть конвертация в uscd по курсу выше чем биржевой суть как я понял - возможность собирать лайки данными токенами и таким образов монетизировать свои посты там
наткнулся кстати в поиске на вроде как верифицированный акк пороха там по крайней мере фио совпадает и стоит синяя галочка
wtf написав:и некий токен всегда равный 1 центу. но непонятен механизм привязки все это крутится на стеллар + есть конвертация в uscd по курсу выше чем биржевой суть как я понял - возможность собирать лайки данными токенами и таким образов монетизировать свои посты там
Идея монетизации лайков интересная кстати. Странно, что раньше до этого не додумались.
Нова цікава інфа, що матиме вплив на ринки --- Grayscale Investments has sued the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) after the regulatory agency rejected its application to convert its flagship Grayscale Bitcoin Trust into a spot Bitcoin exchange-traded fund (ETF).
The SEC rejected Grayscale’s application citing concerns about market manipulation, the role of Tether in the broader Bitcoin ecosystem, and the lack of a surveillance-sharing agreement between a “regulated market of significant size” and a regulated exchange.
народ ви з дуба рухнули стейкати під 10-20-30%? чи то всі забули про розквіт пірамід початку 90х? ви хоч би самостійно аналізували звідки в них гроші (маячню що пишуть власники можно не читати).
як тільки бінанс підвищив % за стейкінг юсдт, я поступово злився звідти повністю. буде цікаво як звідти вискакуватимуть українці, якщо\коли юсдт послідує за луною, і заявок на П2П купівлю взагалі не буде.