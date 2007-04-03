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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3081308230833084
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:56

  Moneta написав:народ ви з дуба рухнули стейкати під 10-20-30%? чи то всі забули про розквіт пірамід початку 90х? ви хоч би самостійно аналізували звідки в них гроші (маячню що пишуть власники можно не читати).

як тільки бінанс підвищив % за стейкінг юсдт, я поступово злився звідти повністю. буде цікаво як звідти вискакуватимуть українці, якщо\коли юсдт послідує за луною, і заявок на П2П купівлю взагалі не буде.

Якщо бздо, то нічого взагалі заходити в крипту. Дивіться як інфляція поступово і невідворотно з'їдає доларовий матрац.
Mirax
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