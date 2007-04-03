Moneta написав:народ ви з дуба рухнули стейкати під 10-20-30%? чи то всі забули про розквіт пірамід початку 90х? ви хоч би самостійно аналізували звідки в них гроші (маячню що пишуть власники можно не читати).
як тільки бінанс підвищив % за стейкінг юсдт, я поступово злився звідти повністю. буде цікаво як звідти вискакуватимуть українці, якщо\коли юсдт послідує за луною, і заявок на П2П купівлю взагалі не буде.
Якщо бздо, то нічого взагалі заходити в крипту. Дивіться як інфляція поступово і невідворотно з'їдає доларовий матрац.