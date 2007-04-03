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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3081308230833084
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:56

  Moneta написав:народ ви з дуба рухнули стейкати під 10-20-30%? чи то всі забули про розквіт пірамід початку 90х? ви хоч би самостійно аналізували звідки в них гроші (маячню що пишуть власники можно не читати).

як тільки бінанс підвищив % за стейкінг юсдт, я поступово злився звідти повністю. буде цікаво як звідти вискакуватимуть українці, якщо\коли юсдт послідує за луною, і заявок на П2П купівлю взагалі не буде.

Якщо бздо, то нічого взагалі заходити в крипту. Дивіться як інфляція поступово і невідворотно з'їдає доларовий матрац.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 22:19

  sergia написав:Добридень! А как дешевле всего usdt с бинанса или хуоби вывести на Украинскую валютную карточку?


вывод ЮСДТ с бинанса стоит копейки ... 0,29 долл. через БЕП-20 и 0,8 долл. через ТРЦ20, остальные сети ок. 1 долл ... ерц20 только 4 долл - это так дорого, что вы ищите обходные пути, чтоб это избежать?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 23:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

...ну и если на долларовую карту привата то что выбирать БЕП-20 или ТРЦ20 ?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 23:05

  IMPRINTER написав:
  sergia написав:Добридень! А как дешевле всего usdt с бинанса или хуоби вывести на Украинскую валютную карточку?


вывод ЮСДТ с бинанса стоит копейки ... 0,29 долл. через БЕП-20 и 0,8 долл. через ТРЦ20, остальные сети ок. 1 долл ... ерц20 только 4 долл - это так дорого, что вы ищите обходные пути, чтоб это избежать?

Нее, тут же речь про вывод именно на карту, инвалютную, в Украине.
Подобный прямой вывод теперь запрещен НБУ.
МОжно только через, например, р2р-Банана, но там комисс(курсовая разница) рисуется порядка 6% :(
Можно попробовать граться на Банане с EUR через Вайз-EUR(Sepa)-Моня/Шапито/Кредо. Но тут,скорее всего, будет ограничение типа 1000EUR/мес с комисс прорядка 0.5EUR/перевод. И курс евро щас рисуется типа 36.80.
Кстати, BUSD(USDT) щас падают к грн -- щас на Банане 33.80 -- налетай :mrgreen:

ПС. А мне нравится вх/вых через р2р-Банана именно в грн :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 23:14

  alex_dvornichenko написав:
  Moneta написав:як тільки бінанс підвищив % за стейкінг юсдт, я поступово злився звідти повністю.

Не совсем понятно - претензии к бинансу или к юсдт ? Как по мне то бинансе (казино) своё поимеет в любом случаи, а вот в стабильность стаблкоинтов и я не особо верю.


ризики що там, що там - зараз сильно вище середнього. взагалі дохідність сміттєвих облігацій в США наразі 8% річних. все що вище цієї цифри не просто сміття, а відборне сміття з ознаками МММ.

я дивуюсь звідки стільки людей, що увірували в те що вони "партнери" і їм з неба падатимуть десятки відсотків з нічого. таки бачу що безстрашного карася пора підсікать, він втратив будь який глузд.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 23:22

  Mirax написав:
  Moneta написав:народ ви з дуба рухнули стейкати під 10-20-30%? чи то всі забули про розквіт пірамід початку 90х? ви хоч би самостійно аналізували звідки в них гроші (маячню що пишуть власники можно не читати).

як тільки бінанс підвищив % за стейкінг юсдт, я поступово злився звідти повністю. буде цікаво як звідти вискакуватимуть українці, якщо\коли юсдт послідує за луною, і заявок на П2П купівлю взагалі не буде.

Якщо бздо, то нічого взагалі заходити в крипту. Дивіться як інфляція поступово і невідворотно з'їдає доларовий матрац.


наразі вона зжерла вірунів у "цифрове золото", а наступними будуть стейбли, якщо ФРС не зупиниться в сушці ліквідності.
Moneta
 
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