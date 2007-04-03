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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 лип, 2022 19:56
Moneta написав:
народ ви з дуба рухнули стейкати під 10-20-30%? чи то всі забули про розквіт пірамід початку 90х? ви хоч би самостійно аналізували звідки в них гроші (маячню що пишуть власники можно не читати).
як тільки бінанс підвищив % за стейкінг юсдт, я поступово злився звідти повністю. буде цікаво як звідти вискакуватимуть українці, якщо\коли юсдт послідує за луною, і заявок на П2П купівлю взагалі не буде.
Якщо бздо, то нічого взагалі заходити в крипту. Дивіться як інфляція поступово і невідворотно з'їдає доларовий матрац.
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Додано: Суб 02 лип, 2022 22:19
sergia написав:
Добридень! А как дешевле всего usdt с бинанса или хуоби вывести на Украинскую валютную карточку?
вывод ЮСДТ с бинанса стоит копейки ... 0,29 долл. через БЕП-20 и 0,8 долл. через ТРЦ20, остальные сети ок. 1 долл ... ерц20 только 4 долл - это так дорого, что вы ищите обходные пути, чтоб это избежать?
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Додано: Суб 02 лип, 2022 23:03
...ну и если на долларовую карту привата то что выбирать БЕП-20 или ТРЦ20 ?
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Додано: Суб 02 лип, 2022 23:05
IMPRINTER написав: sergia написав:
Добридень! А как дешевле всего usdt с бинанса или хуоби вывести на Украинскую валютную карточку?
вывод ЮСДТ с бинанса стоит копейки ... 0,29 долл. через БЕП-20 и 0,8 долл. через ТРЦ20, остальные сети ок. 1 долл ... ерц20 только 4 долл - это так дорого, что вы ищите обходные пути, чтоб это избежать?
Нее, тут же речь про вывод именно на карту, инвалютную, в Украине.
Подобный прямой вывод теперь запрещен НБУ.
МОжно только через, например, р2р-Банана, но там комисс(курсовая разница) рисуется порядка 6%
Можно попробовать граться на Банане с EUR через Вайз-EUR(Sepa)-Моня/Шапито/Кредо. Но тут,скорее всего, будет ограничение типа 1000EUR/мес с комисс прорядка 0.5EUR/перевод. И курс евро щас рисуется типа 36.80.
Кстати, BUSD(USDT) щас падают к грн -- щас на Банане 33.80 -- налетай
ПС. А мне нравится вх/вых через р2р-Банана именно в грн
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Додано: Суб 02 лип, 2022 23:14
alex_dvornichenko написав: Moneta написав:
як тільки бінанс підвищив % за стейкінг юсдт, я поступово злився звідти повністю.
Не совсем понятно - претензии к бинансу или к юсдт ? Как по мне то бинансе (казино) своё поимеет в любом случаи, а вот в стабильность стаблкоинтов и я не особо верю.
ризики що там, що там - зараз сильно вище середнього. взагалі дохідність сміттєвих облігацій в США наразі 8% річних. все що вище цієї цифри не просто сміття, а відборне сміття з ознаками МММ.
я дивуюсь звідки стільки людей, що увірували в те що вони "партнери" і їм з неба падатимуть десятки відсотків з нічого. таки бачу що безстрашного карася пора підсікать, він втратив будь який глузд.
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Додано: Суб 02 лип, 2022 23:22
Mirax написав: Moneta написав:
народ ви з дуба рухнули стейкати під 10-20-30%? чи то всі забули про розквіт пірамід початку 90х? ви хоч би самостійно аналізували звідки в них гроші (маячню що пишуть власники можно не читати).
як тільки бінанс підвищив % за стейкінг юсдт, я поступово злився звідти повністю. буде цікаво як звідти вискакуватимуть українці, якщо\коли юсдт послідує за луною, і заявок на П2П купівлю взагалі не буде.
Якщо бздо, то нічого взагалі заходити в крипту. Дивіться як інфляція поступово і невідворотно з'їдає доларовий матрац.
наразі вона зжерла вірунів у "цифрове золото", а наступними будуть стейбли, якщо ФРС не зупиниться в сушці ліквідності.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 01:12
Moneta написав:
ризики що там, що там - зараз сильно вище середнього. взагалі дохідність сміттєвих облігацій в США наразі 8% річних. все що вище цієї цифри не просто сміття, а відборне сміття з ознаками МММ.
я дивуюсь звідки стільки людей, що увірували в те що вони "партнери" і їм з неба падатимуть десятки відсотків з нічого. таки бачу що безстрашного карася пора підсікать, він втратив будь який глузд.
Звідки, звідки проценти візьмуть "партнерам"? От зашортять їхні монетки і таких іксів нарубають, стейкерам з їх процентиками і не снилося. Коли вода переливається - багато електрики генерується. Але це кити, зграї китів, біржі, ті, хто може ринки рухати. Слабким рукам туди краще не пхатися. Витрусять все до копійки. Козак знає.
Moneta написав:
наразі вона зжерла вірунів у "цифрове золото", а наступними будуть стейбли, якщо ФРС не зупиниться в сушці ліквідності.
Паперові гроші для того і придумали, що їх можна надрукувати скільки хочеш. Держборги великих країн тільки ростуть, а значить друкувати будуть. А золото не надрукуєш, в т.ч. цифрове. Навіть, якщо зараз тимчасово просіло, це тільки стиснення пружини. Ви нічого не втратили (і, до речі, не заробили), поки не продали монет. HODL наше все!
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Додано: Нед 03 лип, 2022 07:30
Mirax написав:
уть. А золото не надрукуєш, в т.ч. цифрове.
спірно.. більшість монет якраз підтримують додрук (=інфляцію)
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Додано: Нед 03 лип, 2022 08:23
greenozon написав: Mirax написав:
уть. А золото не надрукуєш, в т.ч. цифрове.
спірно.. більшість монет якраз підтримують додрук (=інфляцію)
Да и разнообразие, такая же инфляция но вбок, а не вверх. Сначала был биткоин, потом наплодили всякого ... и на серьезных щах говорят о пуле хороших монет.
Чушь про уникальность и защиту от эмиссии. Крипта (да как и фиат отчасти) зависит от веры в него, вон Маск ловко одним твитом делает знатные перетоки из православного биткоина в всякие шибы. Там тоже всё ручное, но немного отличное от фиатов.
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