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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3082308330843085
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:10

юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 03 лип, 2022 16:17, всього редагувалось 2 разів.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:16

  Moneta написав:юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.

Таримся?
У нас в киосках по 35,35 мона сдать
Я,правда, ждююю, шото типа 32.70 на Банане :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:27

  Amethyst написав:
  Moneta написав:юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.

Таримся?
У нас в киосках по 35,35 мона сдать
Я,правда, ждююю, шото типа 32.70 на Банане :mrgreen:


последние месяцы, когда умирал вебмани, вмз продавали даже по 18 грн :mrgreen:

но потом заманался комиссии платить за обнал :P .
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:36

  Moneta написав:юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.

прикольно конечно, не исключено, что USDT может поравняться с официальным курсом НБУ +/-, потому что все что выше официальных 29,2549 - это наличный курс и добрая воля хомячков, согласных заводить гривну и покупать дороже официального курса этот фантик.
Zebra
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  #<1 ... 3082308330843085
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