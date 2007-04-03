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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лип, 2022 16:10
юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
Востаннє редагувалось Moneta
в Нед 03 лип, 2022 16:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 16:16
Moneta написав:
юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
Таримся?
У нас в киосках по 35,35 мона сдать
Я,правда, ждююю, шото типа 32.70 на Банане
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Додано: Нед 03 лип, 2022 16:27
Amethyst написав: Moneta написав:
юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
Таримся?
У нас в киосках по 35,35 мона сдать
Я,правда, ждююю, шото типа 32.70 на Банане
последние месяцы, когда умирал вебмани, вмз продавали даже по 18 грн
но потом заманался комиссии платить за обнал
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Додано: Нед 03 лип, 2022 17:36
Moneta написав:
юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
прикольно конечно, не исключено, что USDT может поравняться с официальным курсом НБУ +/-, потому что все что выше официальных 29,2549 - это наличный курс и добрая воля хомячков, согласных заводить гривну и покупать дороже официального курса этот фантик.
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