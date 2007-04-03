Додано: Нед 03 лип, 2022 18:47

Mirax написав: А золото не надрукуєш, в т.ч. цифрове. А золото не надрукуєш, в т.ч. цифрове.

всё условно, золото не напечатать, но золото может утратить в цене очень много сравнявшись со стоимостью соли, которая так же является минералом.Например, когда-то алюминий был очень дорогим металлом в разы дороже золота Д.И. Менделееву еще подарили алюминиевые весы как супер-пупер эксклюзив, а все потому, что тогда алюминий и руды добывать не умели, а в самородках его было мало ... как только его научились добывать с руды, - его цена сразу упала и с него начали делать ложки/вилки в столовке.Самого золота на планете - как гамна в городской канализации, особенно в недрах мирового океана, но в настоящее время его добыча там или технически невозможна или будет очень дорогая. А когда в теории найдут дешевый способ добычи золота в океане или условно на луне/марсе, - не исключаю, что ложки и вилки в столовках тоже будут золотыми.