Додано: Нед 03 лип, 2022 17:51

Amethyst написав: Zebra написав: Moneta написав: юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.

прикольно конечно, не исключено, что USDT может поравняться с официальным курсом НБУ +/-, потому что все что выше официальных 29,2549 - это наличный курс и добрая воля хомячков, согласных заводить гривну и покупать дороже официального курса этот фантик.

Та нее, не фулюганьте. Я уже и по 35 покупал на Банане, бо завожу грн.

Та нее, не фулюганьте. Я уже и по 35 покупал на Банане, бо завожу грн. Правда 8..9% уже отбилось, но щас то зависон -- я 28К ждюю у Деда. Вы обещали!

Биток отскочит до 28к с горизонтом, это просто невероятная шара, что его ниже 20к вам продают, фактически халявные +50% к вложениям получите.Но по USDT/UAH складывается такая картина, что если реально продавцов станет больше, то поменять большой обьем USDT на гривну для поддержания штанов выше официального курса не получится. Вот захочет допустим Binance, хотя я думаю он этим не занимается, отправить в Украину 100 млн USDT и поменять их на гривну, чтоб выровнять спрос на нее на бирже, а им скажут, "no problem - 29.2549 per $ any volume".