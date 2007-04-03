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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 лип, 2022 16:10
юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
Востаннє редагувалось Moneta
в Нед 03 лип, 2022 16:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 16:16
Moneta написав:
юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
Таримся?
У нас в киосках по 35,35 мона сдать
Я,правда, ждююю, шото типа 32.70 на Банане
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Amethyst
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Додано: Нед 03 лип, 2022 16:27
Amethyst написав: Moneta написав:
юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
Таримся?
У нас в киосках по 35,35 мона сдать
Я,правда, ждююю, шото типа 32.70 на Банане
последние месяцы, когда умирал вебмани, вмз продавали даже по 18 грн
но потом заманался комиссии платить за обнал
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Додано: Нед 03 лип, 2022 17:36
Moneta написав:
юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
прикольно конечно, не исключено, что USDT может поравняться с официальным курсом НБУ +/-, потому что все что выше официальных 29,2549 - это наличный курс и добрая воля хомячков, согласных заводить гривну и покупать дороже официального курса этот фантик.
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Zebra
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Додано: Нед 03 лип, 2022 17:41
Zebra написав: Moneta написав:
юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
прикольно конечно, не исключено, что USDT может поравняться с официальным курсом НБУ +/-, потому что все что выше официальных 29,2549 - это наличный курс и добрая воля хомячков, согласных заводить гривну и покупать дороже официального курса этот фантик.
Та нее, не фулюганьте. Я уже и по 35 покупал на Банане, бо завожу грн.
Правда 8..9% уже отбилось, но щас то зависон -- я 28К ждюю у Деда. Вы обещали!
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Amethyst
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Додано: Нед 03 лип, 2022 17:51
Amethyst написав: Zebra написав: Moneta написав:
юсдт уже 33,3 через п2п бинанса. Вчера я сказал про узкое горлышко и вот на тебе. Покупателей не хватает на продаванов и начался демпинг.
прикольно конечно, не исключено, что USDT может поравняться с официальным курсом НБУ +/-, потому что все что выше официальных 29,2549 - это наличный курс и добрая воля хомячков, согласных заводить гривну и покупать дороже официального курса этот фантик.
Та нее, не фулюганьте. Я уже и по 35 покупал на Банане, бо завожу грн.
Правда 8..9% уже отбилось, но щас то зависон -- я 28К ждюю у Деда. Вы обещали!
Биток отскочит до 28к с горизонтом, это просто невероятная шара, что его ниже 20к вам продают, фактически халявные +50% к вложениям получите.
Но по USDT/UAH складывается такая картина, что если реально продавцов станет больше, то поменять большой обьем USDT на гривну для поддержания штанов выше официального курса не получится. Вот захочет допустим Binance, хотя я думаю он этим не занимается, отправить в Украину 100 млн USDT и поменять их на гривну, чтоб выровнять спрос на нее на бирже, а им скажут, "no problem - 29.2549 per $ any volume".
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Zebra
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:00
Zebra, ну будем менять на EUR
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Amethyst
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:20
Господа, а как сейчас заводятся/выводятся деньги на Binance, совсем всё обрезали или уже полегче??
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asti
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:35
юсдт подешевел к гривне в первую очередь потому куча мамкиных схемщиков-революционеров сливают его по чуть (сейчас уже в магазине слышал как школота обсуждает эти овносхемы - странно что их еще не прикрыли)
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Alex2007
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:47
Mirax написав:
А золото не надрукуєш, в т.ч. цифрове.
всё условно, золото не напечатать, но золото может утратить в цене очень много сравнявшись со стоимостью соли, которая так же является минералом.
Например, когда-то алюминий был очень дорогим металлом в разы дороже золота Д.И. Менделееву еще подарили алюминиевые весы как супер-пупер эксклюзив, а все потому, что тогда алюминий и руды добывать не умели, а в самородках его было мало ... как только его научились добывать с руды, - его цена сразу упала и с него начали делать ложки/вилки в столовке.
Самого золота на планете - как гамна в городской канализации, особенно в недрах мирового океана, но в настоящее время его добыча там или технически невозможна или будет очень дорогая. А когда в теории найдут дешевый способ добычи золота в океане или условно на луне/марсе, - не исключаю, что ложки и вилки в столовках тоже будут золотыми.
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IMPRINTER
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