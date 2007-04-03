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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3083308430853086
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:26

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:49

  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:
  sergia написав:Добридень! А как дешевле всего usdt с бинанса или хуоби вывести на Украинскую валютную карточку?


вывод ЮСДТ с бинанса стоит копейки ... 0,29 долл. через БЕП-20 и 0,8 долл. через ТРЦ20, остальные сети ок. 1 долл ... ерц20 только 4 долл - это так дорого, что вы ищите обходные пути, чтоб это избежать?

Нее, тут же речь про вывод именно на карту, инвалютную, в Украине.
Подобный прямой вывод теперь запрещен НБУ.
МОжно только через, например, р2р-Банана, но там комисс(курсовая разница) рисуется порядка 6% :(
Можно попробовать граться на Банане с EUR через Вайз-EUR(Sepa)-Моня/Шапито/Кредо. Но тут,скорее всего, будет ограничение типа 1000EUR/мес с комисс прорядка 0.5EUR/перевод. И курс евро щас рисуется типа 36.80.
Кстати, BUSD(USDT) щас падают к грн -- щас на Банане 33.80 -- налетай :mrgreen:

ПС. А мне нравится вх/вых через р2р-Банана именно в грн :idea:

Получается с Payeer Advcash вывести валюту по Р2Р на валютную карту Привата сейчас не получится?
sergia
 
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