sergia написав:Добридень! А как дешевле всего usdt с бинанса или хуоби вывести на Украинскую валютную карточку?
вывод ЮСДТ с бинанса стоит копейки ... 0,29 долл. через БЕП-20 и 0,8 долл. через ТРЦ20, остальные сети ок. 1 долл ... ерц20 только 4 долл - это так дорого, что вы ищите обходные пути, чтоб это избежать?
Нее, тут же речь про вывод именно на карту, инвалютную, в Украине. Подобный прямой вывод теперь запрещен НБУ. МОжно только через, например, р2р-Банана, но там комисс(курсовая разница) рисуется порядка 6% Можно попробовать граться на Банане с EUR через Вайз-EUR(Sepa)-Моня/Шапито/Кредо. Но тут,скорее всего, будет ограничение типа 1000EUR/мес с комисс прорядка 0.5EUR/перевод. И курс евро щас рисуется типа 36.80. Кстати, BUSD(USDT) щас падают к грн -- щас на Банане 33.80 -- налетай
ПС. А мне нравится вх/вых через р2р-Банана именно в грн
Получается с Payeer Advcash вывести валюту по Р2Р на валютную карту Привата сейчас не получится?