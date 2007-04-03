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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3084308530863087
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

как средство кратковременного платежа без особых курсовых рисков они вполне подходят
я же не призываю стейкать их по 30% или творить дичь вроде фарминг ликвидности под 300% где стейбл в паре с каким нибудь скам коином
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 12:18

  IMPRINTER написав:
  fishman написав:шановні, які подільші перспективи у біткоіна?
Куди піде раныше: на 15000 чи на 25000?


я жду 19 битка и беру эфир :mrgreen:


ваш вихід, маестро!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 13:16

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:
  fishman написав:шановні, які подільші перспективи у біткоіна?
Куди піде раныше: на 15000 чи на 25000?


я жду 19 битка и беру эфир :mrgreen:


ваш вихід, маестро!


еще нет 19 )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:57

Так шоо, палимо папір?
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  #<1 ... 3084308530863087
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