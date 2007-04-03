как средство кратковременного платежа без особых курсовых рисков они вполне подходят
я же не призываю стейкать их по 30% или творить дичь вроде фарминг ликвидности под 300% где стейбл в паре с каким нибудь скам коином
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лип, 2022 10:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
как средство кратковременного платежа без особых курсовых рисков они вполне подходят
я же не призываю стейкать их по 30% или творить дичь вроде фарминг ликвидности под 300% где стейбл в паре с каким нибудь скам коином
Додано: Вів 12 лип, 2022 12:18
Додано: Вів 12 лип, 2022 13:16
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