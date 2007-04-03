Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лип, 2022 10:10
как средство кратковременного платежа без особых курсовых рисков они вполне подходят
я же не призываю стейкать их по 30% или творить дичь вроде фарминг ликвидности под 300% где стейбл в паре с каким нибудь скам коином
wtf
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Додано: Вів 12 лип, 2022 12:18
IMPRINTER написав: fishman написав:
шановні, які подільші перспективи у біткоіна?
Куди піде раныше: на 15000 чи на 25000?
я жду 19 битка и беру эфир
ваш вихід, маестро!
greenozon
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Додано: Вів 12 лип, 2022 13:16
greenozon написав: IMPRINTER написав: fishman написав:
шановні, які подільші перспективи у біткоіна?
Куди піде раныше: на 15000 чи на 25000?
я жду 19 битка и беру эфир
ваш вихід, маестро!
еще нет 19 )
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Додано: Сер 13 лип, 2022 14:57
Так шоо, палимо папір?
Amethyst
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Додано: Сер 13 лип, 2022 23:56
Зебра, де 28?:)
Diman
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Додано: Чет 14 лип, 2022 00:07
Diman написав:
Зебра, де 28?:)
я який горизонт називав? 1-2 роки, гарантованого профіту, скупайтесь голупці
Zebra
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Додано: Чет 14 лип, 2022 01:22
Zebra написав: Diman написав:
Зебра, де 28?:)
я який горизонт називав? 1-2 роки, гарантованого профіту, скупайтесь голупці
через ̶2̶-̶3̶ ̶н̶е̶д̶е̶л̶и̶ 1-2 года, будет 28 или 60 я уже запутался ) ...
IMPRINTER
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