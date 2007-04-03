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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3084308530863087
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

как средство кратковременного платежа без особых курсовых рисков они вполне подходят
я же не призываю стейкать их по 30% или творить дичь вроде фарминг ликвидности под 300% где стейбл в паре с каким нибудь скам коином
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 12:18

  IMPRINTER написав:
  fishman написав:шановні, які подільші перспективи у біткоіна?
Куди піде раныше: на 15000 чи на 25000?


я жду 19 битка и беру эфир :mrgreen:


ваш вихід, маестро!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 13:16

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:
  fishman написав:шановні, які подільші перспективи у біткоіна?
Куди піде раныше: на 15000 чи на 25000?


я жду 19 битка и беру эфир :mrgreen:


ваш вихід, маестро!


еще нет 19 )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:57

Так шоо, палимо папір?
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 23:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, де 28?:)
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 00:07

  Diman написав:Зебра, де 28?:)

я який горизонт називав? 1-2 роки, гарантованого профіту, скупайтесь голупці
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 01:22

  Zebra написав:
  Diman написав:Зебра, де 28?:)

я який горизонт називав? 1-2 роки, гарантованого профіту, скупайтесь голупці


через ̶2̶-̶3̶ ̶н̶е̶д̶е̶л̶и̶ 1-2 года, будет 28 или 60 я уже запутался ) ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:42

  IMPRINTER написав:
  Zebra написав:
  Diman написав:Зебра, де 28?:)

я який горизонт називав? 1-2 роки, гарантованого профіту, скупайтесь голупці


через ̶2̶-̶3̶ ̶н̶е̶д̶е̶л̶и̶ 1-2 года, будет 28 или 60 я уже запутался ) ...

цитату про 2-3 недели или п...л
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Неее, справедливости ради, не было указания что 2-3 недели, вроде. Зебра тоже начал немного осторожничать с прогнозами. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:18

  Zebra написав:цитату про 2-3 недели или п...л


я спросил про через 1-2 года прогноз на 28 или на 60, я так и не понял ...

через 2-3 недели то у нас другой оракул предсказывает
IMPRINTER
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  #<1 ... 3084308530863087
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