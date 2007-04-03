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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3085308630873088
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:40

  IMPRINTER написав:
  Zebra написав:цитату про 2-3 недели или п...л


я спросил про через 1-2 года прогноз на 28 или на 60, я так и не понял ...

через 2-3 недели то у нас другой оракул предсказывает

До конца лета, если какой-то форс-мажор не случится
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:42

  IMPRINTER написав:
  Zebra написав:цитату про 2-3 недели или п...л


я спросил про через 1-2 года прогноз на 28 или на 60, я так и не понял ...

через 2-3 недели то у нас другой оракул предсказывает

Купив биток ниже 20к, с горизонтом вложения 1-2 года будет какая нибудь мегапозитивная новость об очередном QE для преодоления очередного пистеца и он подскочит до 28к, ну на крайний случай очередной ажиотаж перед халвингом - там и продадите, наварив до 50%. Это биток, тут чудеса случаются чаще, чем бабушка пенсию получает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:40

Zebra

а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:46

  IMPRINTER написав:Zebra

а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.

будет стоить 7000 - вопрос времени
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:50

  Zebra написав:
  IMPRINTER написав:Zebra

а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.

будет стоить 7000 - вопрос времени


если эфир будет 7000, то биток тогда 150 к должен будет стоит ... или вы считаете что их соотношение резко поменяется?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:54

  IMPRINTER написав:
  Zebra написав:
  IMPRINTER написав:Zebra

а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.

будет стоить 7000 - вопрос времени


если эфир будет 7000, то биток тогда 150 к должен будет стоит ... или вы считаете что их соотношение резко поменяется?

поменяется в сторону эфира, но биток с учетом долларовой инфляции 9% в год и предстоящих халвингов, рано или поздно снова пойдет в крупный рост, это все вопрос времени, пока ничего интересней не придумали, будем играть
Zebra
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  #<1 ... 3085308630873088
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