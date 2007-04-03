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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:40
IMPRINTER написав: Zebra написав:
цитату про 2-3 недели или п...л
я спросил про через 1-2 года прогноз на 28 или на 60, я так и не понял ...
через 2-3 недели то у нас другой оракул предсказывает
До конца лета, если какой-то форс-мажор не случится
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:42
IMPRINTER написав: Zebra написав:
цитату про 2-3 недели или п...л
я спросил про через 1-2 года прогноз на 28 или на 60, я так и не понял ...
через 2-3 недели то у нас другой оракул предсказывает
Купив биток ниже 20к, с горизонтом вложения 1-2 года будет какая нибудь мегапозитивная новость об очередном QE для преодоления очередного пистеца и он подскочит до 28к, ну на крайний случай очередной ажиотаж перед халвингом - там и продадите, наварив до 50%. Это биток, тут чудеса случаются чаще, чем бабушка пенсию получает.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:40
Zebra
а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:46
IMPRINTER написав:Zebra
а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.
будет стоить 7000 - вопрос времени
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:50
Zebra написав: IMPRINTER написав:Zebra
а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.
будет стоить 7000 - вопрос времени
если эфир будет 7000, то биток тогда 150 к должен будет стоит ... или вы считаете что их соотношение резко поменяется?
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:54
IMPRINTER написав: Zebra написав: IMPRINTER написав:Zebra
а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.
будет стоить 7000 - вопрос времени
если эфир будет 7000, то биток тогда 150 к должен будет стоит ... или вы считаете что их соотношение резко поменяется?
поменяется в сторону эфира, но биток с учетом долларовой инфляции 9% в год и предстоящих халвингов, рано или поздно снова пойдет в крупный рост, это все вопрос времени, пока ничего интересней не придумали, будем играть
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Додано: Чет 14 лип, 2022 19:34
При такой инфляции и сокращении монетарной базы им придётся хорошо подумать о своём торговом балансе и рефинансе госдолга. Падающая амерофонда тоже не добавляет оптимизма инвесторам в их экономику. Нельзя бесконечно закручивать гайки, так можно и резьбу сорвать.
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phantom_systems
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:04
phantom_systems написав:
При такой инфляции и сокращении монетарной базы им придётся хорошо подумать о своём торговом балансе и рефинансе госдолга. Падающая амерофонда тоже не добавляет оптимизма инвесторам в их экономику. Нельзя бесконечно закручивать гайки, так можно и резьбу сорвать.
США сейчас уверенны в себе как никогда, потому что являются одними из крупнейших производителей энергоресурсов, в частности экпортерами газа. Не все так плохо для них.
Если газпром продает свой газ по долгосрочным контрактам, которые сейчас вообще никак не коррелируют со спотовыми ценами, то США как раз продает по спотовым ценам, которые раз в 5, а то и 10 выше, чем в контрактах.
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Zebra
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