До конца лета, если какой-то форс-мажор не случится
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:40
Додано: Чет 14 лип, 2022 13:42
Купив биток ниже 20к, с горизонтом вложения 1-2 года будет какая нибудь мегапозитивная новость об очередном QE для преодоления очередного пистеца и он подскочит до 28к, ну на крайний случай очередной ажиотаж перед халвингом - там и продадите, наварив до 50%. Это биток, тут чудеса случаются чаще, чем бабушка пенсию получает.
Додано: Чет 14 лип, 2022 14:46
Додано: Чет 14 лип, 2022 14:50
Додано: Чет 14 лип, 2022 14:54
поменяется в сторону эфира, но биток с учетом долларовой инфляции 9% в год и предстоящих халвингов, рано или поздно снова пойдет в крупный рост, это все вопрос времени, пока ничего интересней не придумали, будем играть
Додано: Чет 14 лип, 2022 18:03
IMPRINTER
Есть большая вероятность того, что крипторынок в медвежьей фазе до того самого момента, пока будут укреплять доллар повышением учётки и сокращением баланса фрс.А это конец 2023 года.Т е с середины следующего года могут быть сигналы к развороту.Куда успеем упасть никто не скажет.Но 7000 точно будет, тока полосатый попутал эфир с битком.
Додано: Чет 14 лип, 2022 19:34
При такой инфляции и сокращении монетарной базы им придётся хорошо подумать о своём торговом балансе и рефинансе госдолга. Падающая амерофонда тоже не добавляет оптимизма инвесторам в их экономику. Нельзя бесконечно закручивать гайки, так можно и резьбу сорвать.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:04
США сейчас уверенны в себе как никогда, потому что являются одними из крупнейших производителей энергоресурсов, в частности экпортерами газа. Не все так плохо для них.
Если газпром продает свой газ по долгосрочным контрактам, которые сейчас вообще никак не коррелируют со спотовыми ценами, то США как раз продает по спотовым ценам, которые раз в 5, а то и 10 выше, чем в контрактах.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:04
Что значит - бесконечно, если всё только началось.Сокращение баланса фрс нкачалось в июне на 45 ярдов, и будет продолжаться в последующие месяцы по 95 ярдов.Т е ещё и начала толком не было.А подобные тебе уже беспокоятся.И ставка всего пару заседаний поднимается, ещё более года впереди.Сейчас отскок на том, что в инфляции там что то не учли.Но сути не меняет, отскоки для слива.Цели очень простые - 16 - 14 - 13 - 10 - 8...Альты будут идти со скоростью в 1,5 - 2 раза быстрее.Выше описан более вероятный сценарий.По ходу кризис и война могут его изменить, поэтому не утверждаю.Но не нужно быть гением, чтобы понять, что позитива счас просто нет.
|