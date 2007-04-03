RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3085308630873088
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:40

  IMPRINTER написав:
  Zebra написав:цитату про 2-3 недели или п...л


я спросил про через 1-2 года прогноз на 28 или на 60, я так и не понял ...

через 2-3 недели то у нас другой оракул предсказывает

До конца лета, если какой-то форс-мажор не случится
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:42

  IMPRINTER написав:
  Zebra написав:цитату про 2-3 недели или п...л


я спросил про через 1-2 года прогноз на 28 или на 60, я так и не понял ...

через 2-3 недели то у нас другой оракул предсказывает

Купив биток ниже 20к, с горизонтом вложения 1-2 года будет какая нибудь мегапозитивная новость об очередном QE для преодоления очередного пистеца и он подскочит до 28к, ну на крайний случай очередной ажиотаж перед халвингом - там и продадите, наварив до 50%. Это биток, тут чудеса случаются чаще, чем бабушка пенсию получает.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11467
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:40

Zebra

а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38597
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6158 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:46

  IMPRINTER написав:Zebra

а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.

будет стоить 7000 - вопрос времени
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11467
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:50

  Zebra написав:
  IMPRINTER написав:Zebra

а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.

будет стоить 7000 - вопрос времени


если эфир будет 7000, то биток тогда 150 к должен будет стоит ... или вы считаете что их соотношение резко поменяется?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38597
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6158 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:54

  IMPRINTER написав:
  Zebra написав:
  IMPRINTER написав:Zebra

а шо думаете по эфиру? у меня как-то к нему больше лежит душа.

будет стоить 7000 - вопрос времени


если эфир будет 7000, то биток тогда 150 к должен будет стоит ... или вы считаете что их соотношение резко поменяется?

поменяется в сторону эфира, но биток с учетом долларовой инфляции 9% в год и предстоящих халвингов, рано или поздно снова пойдет в крупный рост, это все вопрос времени, пока ничего интересней не придумали, будем играть
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11467
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:03

IMPRINTER


Есть большая вероятность того, что крипторынок в медвежьей фазе до того самого момента, пока будут укреплять доллар повышением учётки и сокращением баланса фрс.А это конец 2023 года.Т е с середины следующего года могут быть сигналы к развороту.Куда успеем упасть никто не скажет.Но 7000 точно будет, тока полосатый попутал эфир с битком. :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 30.11.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 19:34

При такой инфляции и сокращении монетарной базы им придётся хорошо подумать о своём торговом балансе и рефинансе госдолга. Падающая амерофонда тоже не добавляет оптимизма инвесторам в их экономику. Нельзя бесконечно закручивать гайки, так можно и резьбу сорвать.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:04

  phantom_systems написав:При такой инфляции и сокращении монетарной базы им придётся хорошо подумать о своём торговом балансе и рефинансе госдолга. Падающая амерофонда тоже не добавляет оптимизма инвесторам в их экономику. Нельзя бесконечно закручивать гайки, так можно и резьбу сорвать.

США сейчас уверенны в себе как никогда, потому что являются одними из крупнейших производителей энергоресурсов, в частности экпортерами газа. Не все так плохо для них.
Если газпром продает свой газ по долгосрочным контрактам, которые сейчас вообще никак не коррелируют со спотовыми ценами, то США как раз продает по спотовым ценам, которые раз в 5, а то и 10 выше, чем в контрактах.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11467
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:04

  phantom_systems написав:При такой инфляции и сокращении монетарной базы им придётся хорошо подумать о своём торговом балансе и рефинансе госдолга. Падающая амерофонда тоже не добавляет оптимизма инвесторам в их экономику. Нельзя бесконечно закручивать гайки, так можно и резьбу сорвать.


Что значит - бесконечно, если всё только началось.Сокращение баланса фрс нкачалось в июне на 45 ярдов, и будет продолжаться в последующие месяцы по 95 ярдов.Т е ещё и начала толком не было.А подобные тебе уже беспокоятся.И ставка всего пару заседаний поднимается, ещё более года впереди.Сейчас отскок на том, что в инфляции там что то не учли.Но сути не меняет, отскоки для слива.Цели очень простые - 16 - 14 - 13 - 10 - 8...Альты будут идти со скоростью в 1,5 - 2 раза быстрее.Выше описан более вероятный сценарий.По ходу кризис и война могут его изменить, поэтому не утверждаю.Но не нужно быть гением, чтобы понять, что позитива счас просто нет.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 30.11.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3085308630873088
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], razor і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9673, 9674, 9675
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
96746 240425732
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 12:07
alex10
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22532138
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 74363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.