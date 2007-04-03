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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3086308730883089
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:21

According to JPMorgan analysts, Bitcoin's production cost has dropped from around $24,000 at the start of June to around $13,000. The drop is associated with a decline in electricity use.

JPMorgan strategists led by Nikolaos Panigirtzoglou wrote that the change is consistent with miners’ efforts to protect their profitability by deploying more efficient mining rigs.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:55

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:При такой инфляции и сокращении монетарной базы им придётся хорошо подумать о своём торговом балансе и рефинансе госдолга. Падающая амерофонда тоже не добавляет оптимизма инвесторам в их экономику. Нельзя бесконечно закручивать гайки, так можно и резьбу сорвать.


Что значит - бесконечно, если всё только началось.Сокращение баланса фрс нкачалось в июне на 45 ярдов, и будет продолжаться в последующие месяцы по 95 ярдов.Т е ещё и начала толком не было.А подобные тебе уже беспокоятся.И ставка всего пару заседаний поднимается, ещё более года впереди.Сейчас отскок на том, что в инфляции там что то не учли.Но сути не меняет, отскоки для слива.Цели очень простые - 16 - 14 - 13 - 10 - 8...Альты будут идти со скоростью в 1,5 - 2 раза быстрее.Выше описан более вероятный сценарий.По ходу кризис и война могут его изменить, поэтому не утверждаю.Но не нужно быть гением, чтобы понять, что позитива счас просто нет.

Откуда уверенность, что так и будет? То, что они запланировали полгода-год назад, уже не очень-то актуально. $ растёт по отношению к евро и иене не потому, что экономика США сильна как никогда, а потому, что у ЕС и Японии дела ещё хуже. Там не в инфляции что-то не учли, а фундаментальные макроэкономические покaзатели. Дефицит внешней торговли бьёт рекорды.

Trade deficit hits $26 billion on rising imports; June exports up 23.52% to $40.13 billion

Лично я не очень-то беспокоюсь по поводу крипты. Даже хорошо, что падение было таким стремительным, ликвидировало много залётных персонажей и разные мутные фонды. Уже месяц в боковике как прошлым летом, не вопрос ещё месяц подождать. Как только киты наберут позиции, снова раскачают рынок.
phantom_systems
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