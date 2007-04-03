Кучинелли написав:

phantom_systems написав: При такой инфляции и сокращении монетарной базы им придётся хорошо подумать о своём торговом балансе и рефинансе госдолга. Падающая амерофонда тоже не добавляет оптимизма инвесторам в их экономику. Нельзя бесконечно закручивать гайки, так можно и резьбу сорвать. При такой инфляции и сокращении монетарной базы им придётся хорошо подумать о своём торговом балансе и рефинансе госдолга. Падающая амерофонда тоже не добавляет оптимизма инвесторам в их экономику. Нельзя бесконечно закручивать гайки, так можно и резьбу сорвать.

Что значит - бесконечно, если всё только началось.Сокращение баланса фрс нкачалось в июне на 45 ярдов, и будет продолжаться в последующие месяцы по 95 ярдов.Т е ещё и начала толком не было.А подобные тебе уже беспокоятся.И ставка всего пару заседаний поднимается, ещё более года впереди.Сейчас отскок на том, что в инфляции там что то не учли.Но сути не меняет, отскоки для слива.Цели очень простые - 16 - 14 - 13 - 10 - 8...Альты будут идти со скоростью в 1,5 - 2 раза быстрее.Выше описан более вероятный сценарий.По ходу кризис и война могут его изменить, поэтому не утверждаю.Но не нужно быть гением, чтобы понять, что позитива счас просто нет.