phantom_systems написав:При такой инфляции и сокращении монетарной базы им придётся хорошо подумать о своём торговом балансе и рефинансе госдолга. Падающая амерофонда тоже не добавляет оптимизма инвесторам в их экономику. Нельзя бесконечно закручивать гайки, так можно и резьбу сорвать.
Что значит - бесконечно, если всё только началось.Сокращение баланса фрс нкачалось в июне на 45 ярдов, и будет продолжаться в последующие месяцы по 95 ярдов.Т е ещё и начала толком не было.А подобные тебе уже беспокоятся.И ставка всего пару заседаний поднимается, ещё более года впереди.Сейчас отскок на том, что в инфляции там что то не учли.Но сути не меняет, отскоки для слива.Цели очень простые - 16 - 14 - 13 - 10 - 8...Альты будут идти со скоростью в 1,5 - 2 раза быстрее.Выше описан более вероятный сценарий.По ходу кризис и война могут его изменить, поэтому не утверждаю.Но не нужно быть гением, чтобы понять, что позитива счас просто нет.
Откуда уверенность, что так и будет? То, что они запланировали полгода-год назад, уже не очень-то актуально. $ растёт по отношению к евро и иене не потому, что экономика США сильна как никогда, а потому, что у ЕС и Японии дела ещё хуже. Там не в инфляции что-то не учли, а фундаментальные макроэкономические покaзатели. Дефицит внешней торговли бьёт рекорды.
Лично я не очень-то беспокоюсь по поводу крипты. Даже хорошо, что падение было таким стремительным, ликвидировало много залётных персонажей и разные мутные фонды. Уже месяц в боковике как прошлым летом, не вопрос ещё месяц подождать. Как только киты наберут позиции, снова раскачают рынок.
phantom_systems написав:Лично я не очень-то беспокоюсь по поводу крипты. Даже хорошо, что падение было таким стремительным, ликвидировало много залётных персонажей и разные мутные фонды. Уже месяц в боковике как прошлым летом, не вопрос ещё месяц подождать. Как только киты наберут позиции, снова раскачают рынок.
Полностью согласен. Кто сказал, что казино закрывается?
phantom_systems написав:Уже месяц в боковике как прошлым летом, не вопрос ещё месяц подождать. Как только киты наберут позиции, снова раскачают рынок.
Вот, действительно факт, который хочется проверить.Вот давай и в теч месяца посмотрим.Кстати по фигуре рисуется медвежий флаг с целью 16ХХХ.Кстати, об уверенности - я чаще пишу фразы, что есть большая вероятность или подобные.Как некоторые писать - будет столько то не хочется, т к это несерьёзно.
phantom_systems написав:Уже месяц в боковике как прошлым летом, не вопрос ещё месяц подождать. Как только киты наберут позиции, снова раскачают рынок.
Вот, действительно факт, который хочется проверить.Вот давай и в теч месяца посмотрим.Кстати по фигуре рисуется медвежий флаг с целью 16ХХХ.Кстати, об уверенности - я чаще пишу фразы, что есть большая вероятность или подобные.Как некоторые писать - будет столько то не хочется, т к это несерьёзно.
phantom_systems написав:Уже месяц в боковике как прошлым летом, не вопрос ещё месяц подождать. Как только киты наберут позиции, снова раскачают рынок.
Вот, действительно факт, который хочется проверить.Вот давай и в теч месяца посмотрим.Кстати по фигуре рисуется медвежий флаг с целью 16ХХХ.Кстати, об уверенности - я чаще пишу фразы, что есть большая вероятность или подобные.Как некоторые писать - будет столько то не хочется, т к это несерьёзно.
Что-то с флагом-то медвежим не заладилось...
Очередной любитель овгз решил на крипте поострить .Ты ДЖ хоть читай иногда, я его тут навязал почти всем, сразу люди грамотнее стали.Флаг он есть и отработает и никто не сказал, что прям сегодня.А ДЖ таргеты ставил до 21800, вот там и решится продолжение движения.До заседания фрс, особенно по выходным ММ взувает хомяков, это уже правило.