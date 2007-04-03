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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3087308830893090
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:59

  alex_dvornichenko написав:Что за новостной шум про то что банан скирдует луну классик ? Фейк или правда? Как проверить ?


luna classic (LUNC ) - это и есть terra classic, а то я запутываюсь в этих щиткоинах ? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:12

Угу..лунк этот. Новости стали попадаться регулярно. Загон с целью немного запампить....или правда. Непонятно.
alex_dvornichenko
 
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