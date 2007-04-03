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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:59
alex_dvornichenko написав:
Что за новостной шум про то что банан скирдует луну классик ? Фейк или правда? Как проверить ?
luna classic (LUNC ) - это и есть terra classic, а то я запутываюсь в этих щиткоинах ?
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Додано: Нед 17 лип, 2022 10:12
Угу..лунк этот. Новости стали попадаться регулярно. Загон с целью немного запампить....или правда. Непонятно.
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alex_dvornichenko
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