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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3087308830893090
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:59

  alex_dvornichenko написав:Что за новостной шум про то что банан скирдует луну классик ? Фейк или правда? Как проверить ?


luna classic (LUNC ) - это и есть terra classic, а то я запутываюсь в этих щиткоинах ? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:12

Угу..лунк этот. Новости стали попадаться регулярно. Загон с целью немного запампить....или правда. Непонятно.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 13:10

  Zebra написав:
  IMPRINTER написав:
  Zebra написав:цитату про 2-3 недели или п...л


я спросил про через 1-2 года прогноз на 28 или на 60, я так и не понял ...

через 2-3 недели то у нас другой оракул предсказывает

Купив биток ниже 20к, с горизонтом вложения 1-2 года будет какая нибудь мегапозитивная новость об очередном QE для преодоления очередного пистеца и он подскочит до 28к, ну на крайний случай очередной ажиотаж перед халвингом - там и продадите, наварив до 50%. Это биток, тут чудеса случаются чаще, чем бабушка пенсию получает.


Не в этот раз. Очередное куе, если произойдет, подкинет не только биток, но и золото за 5к, американские трежеря начнут усерднее распродавать по всему миру (их и так сейчас распродают, от чего доходность рекордная за 20 лет). Ну и инфляция в баксе возьмет стабильные 15-20% годовых. "Заработок" при такой инфляции - это бег белки в колесе. Самообман.

Потому, я думаю, что американского куе уже не будет. Будет лапша хомякам и банкротства, банкротства, банкротства.

Рекомендую посмотреть, тут собрали много макростатистики за последнее время.
Moneta
 
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  #<1 ... 3087308830893090
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