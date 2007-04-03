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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:59
alex_dvornichenko написав:
Что за новостной шум про то что банан скирдует луну классик ? Фейк или правда? Как проверить ?
luna classic (LUNC ) - это и есть terra classic, а то я запутываюсь в этих щиткоинах ?
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Alex2007
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Додано: Нед 17 лип, 2022 10:12
Угу..лунк этот. Новости стали попадаться регулярно. Загон с целью немного запампить....или правда. Непонятно.
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alex_dvornichenko
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Додано: Нед 17 лип, 2022 13:10
Zebra написав: IMPRINTER написав: Zebra написав:
цитату про 2-3 недели или п...л
я спросил про через 1-2 года прогноз на 28 или на 60, я так и не понял ...
через 2-3 недели то у нас другой оракул предсказывает
Купив биток ниже 20к, с горизонтом вложения 1-2 года будет какая нибудь мегапозитивная новость об очередном QE для преодоления очередного пистеца и он подскочит до 28к, ну на крайний случай очередной ажиотаж перед халвингом - там и продадите, наварив до 50%. Это биток, тут чудеса случаются чаще, чем бабушка пенсию получает.
Не в этот раз. Очередное куе, если произойдет, подкинет не только биток, но и золото за 5к, американские трежеря начнут усерднее распродавать по всему миру (их и так сейчас распродают, от чего доходность рекордная за 20 лет). Ну и инфляция в баксе возьмет стабильные 15-20% годовых. "Заработок" при такой инфляции - это бег белки в колесе. Самообман.
Потому, я думаю, что американского куе уже не будет. Будет лапша хомякам и банкротства, банкротства, банкротства.
Рекомендую посмотреть с 44 мин, тут собрали много макростатистики за последнее время.
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Moneta
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Додано: Нед 17 лип, 2022 13:36
Moneta написав:
Потому, я думаю, что американского куе уже не будет. Будет лапша хомякам и банкротства, банкротства, банкротства.
Американские компании неплохо себя чувствуют, может они были переоценены дармовыми деньгами, но кризиса перепроизводства и всего такого прочего пока не видно. Обанкротятся всякие пустышки, которые ничего не производили - это да. А почему банкротиться огигантам мировой индустрии когда спрос не иссякает...
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Zebra
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