luna classic (LUNC ) - это и есть terra classic, а то я запутываюсь в этих щиткоинах ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:59
Додано: Нед 17 лип, 2022 10:12
Угу..лунк этот. Новости стали попадаться регулярно. Загон с целью немного запампить....или правда. Непонятно.
Додано: Нед 17 лип, 2022 13:10
Не в этот раз. Очередное куе, если произойдет, подкинет не только биток, но и золото за 5к, американские трежеря начнут усерднее распродавать по всему миру (их и так сейчас распродают, от чего доходность рекордная за 20 лет). Ну и инфляция в баксе возьмет стабильные 15-20% годовых. "Заработок" при такой инфляции - это бег белки в колесе. Самообман.
Потому, я думаю, что американского куе уже не будет. Будет лапша хомякам и банкротства, банкротства, банкротства.
Рекомендую посмотреть с 44 мин, тут собрали много макростатистики за последнее время.
Додано: Нед 17 лип, 2022 13:36
Американские компании неплохо себя чувствуют, может они были переоценены дармовыми деньгами, но кризиса перепроизводства и всего такого прочего пока не видно. Обанкротятся всякие пустышки, которые ничего не производили - это да. А почему банкротиться огигантам мировой индустрии когда спрос не иссякает...
Додано: Нед 17 лип, 2022 18:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 17 лип, 2022 18:53
Там маржа операционной прибыли более 50%, a если только производственные затраты считать по субподрядам, размещённым на заводах Foxconn, так наркобизнес обзавидуется. Пока есть персонажи, покупающие это из-за статуса даже в кредит, прекрасно зная, что через несколько лет оно превратится в кирпич в связи с окончанием поддержки и отсутствием обновлений софта в сторе, у Эпла всё будет хорошо.
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вообщето то у яблока 5 лет поддержки софта
кроме того имея условный айфон 8 можно сдать его по трейд ину и получить условный 14й по цене уже устаревшего 13го
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