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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:21
luboznatel написав:
Подскажите, вы должны быть в курсе. На Binance P2P когда пытаешся купить крипту через перевод на карту привата или моно, сколько не брал ордеров - везде не сходится имя владельца карты на которую слать. Это скамеры или на P2P так всегда и не стоит искать совпадения имени владельца карты ?
Та там у каждого крутилы по 5+ дропов (левых карт)... часто совпадает, не нагнетайте )
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