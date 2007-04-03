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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3088308930903091
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 18:21

  luboznatel написав:Подскажите, вы должны быть в курсе. На Binance P2P когда пытаешся купить крипту через перевод на карту привата или моно, сколько не брал ордеров - везде не сходится имя владельца карты на которую слать. Это скамеры или на P2P так всегда и не стоит искать совпадения имени владельца карты ?

Та там у каждого крутилы по 5+ дропов (левых карт)... часто совпадает, не нагнетайте )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 21:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  luboznatel написав:На Binance P2P когда пытаешся купить крипту через перевод на карту привата или моно, сколько не брал ордеров - везде не сходится имя владельца карты на которую слать

вполне возможно если брать на крупную сумму по самому низкому курсу
такое бывает и если брать усдт за евро на вайс по 0,95 когда актуальный курс уже к примеру 0,96
у реальных людей лимиты ограничены, цена покупки выше зато сумма минимальной покупки ниже
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 08:31

Vladimir Putin has signed a law that bans crypto payments in Russia — amid claims they're behind a dramatic surge in pyramid schemes.

https://coinmarketcap.com/alexandria/ar ... id-schemes
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

До 28к осталось 5к (~+22%), не подведи биткоин
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:37

  Zebra написав:До 28к осталось 5к (~+22%), не подведи биткоин

Потом на 16?
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:39

  kuzment написав:
  Zebra написав:До 28к осталось 5к (~+22%), не подведи биткоин

Потом на 16?

будем смотреть как быстро до 28к дойдем, если в течении считанных дней - то да, откат будет существенным, а если постепенный возврат из пролива, то уже может и не быть отката, и все кто долго думал "покупать или нет" - останутся за бортом
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:59

  Zebra написав:
  kuzment написав:
  Zebra написав:До 28к осталось 5к (~+22%), не подведи биткоин

Потом на 16?

будем смотреть как быстро до 28к дойдем, если в течении считанных дней - то да, откат будет существенным, а если постепенный возврат из пролива, то уже может и не быть отката, и все кто долго думал "покупать или нет" - останутся за бортом

А мировая рецессия, дефолт Китая, повышение ключевой ставки и т.д.? Как то не верится что Ваш второй вариант не предполагает <20
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:05

  kuzment написав:А мировая рецессия, дефолт Китая, повышение ключевой ставки и т.д.? Как то не верится что Ваш второй вариант не предполагает <20

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Zebra
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  #<1 ... 3088308930903091
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