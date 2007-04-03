luboznatel написав:Подскажите, вы должны быть в курсе. На Binance P2P когда пытаешся купить крипту через перевод на карту привата или моно, сколько не брал ордеров - везде не сходится имя владельца карты на которую слать. Это скамеры или на P2P так всегда и не стоит искать совпадения имени владельца карты ?
Та там у каждого крутилы по 5+ дропов (левых карт)... часто совпадает, не нагнетайте )
luboznatel написав:На Binance P2P когда пытаешся купить крипту через перевод на карту привата или моно, сколько не брал ордеров - везде не сходится имя владельца карты на которую слать
вполне возможно если брать на крупную сумму по самому низкому курсу такое бывает и если брать усдт за евро на вайс по 0,95 когда актуальный курс уже к примеру 0,96 у реальных людей лимиты ограничены, цена покупки выше зато сумма минимальной покупки ниже
Zebra написав:До 28к осталось 5к (~+22%), не подведи биткоин
Потом на 16?
будем смотреть как быстро до 28к дойдем, если в течении считанных дней - то да, откат будет существенным, а если постепенный возврат из пролива, то уже может и не быть отката, и все кто долго думал "покупать или нет" - останутся за бортом
Zebra написав:До 28к осталось 5к (~+22%), не подведи биткоин
Потом на 16?
будем смотреть как быстро до 28к дойдем, если в течении считанных дней - то да, откат будет существенным, а если постепенный возврат из пролива, то уже может и не быть отката, и все кто долго думал "покупать или нет" - останутся за бортом
А мировая рецессия, дефолт Китая, повышение ключевой ставки и т.д.? Как то не верится что Ваш второй вариант не предполагает <20