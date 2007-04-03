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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3089309030913092
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:32

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  kuzment написав:А мировая рецессия, дефолт Китая, повышение ключевой ставки и т.д.? Как то не верится что Ваш второй вариант не предполагает <20

/ 21 млн


Очевидно, что точка сидения на мозг действует.

Всегда говорил, что неуспевшие купить, будут иметь возможность взять по 18к если поставят ордер и не будут трогать, на весь форум тут орал людям, пока он болтался 19к - скупайтесь, глупцы. Безрисковая покупка, отскок просто гарантирован самим Сатоши Накомото, грех не поднять сотку баксов, валяющуюся у твоих ног перед толпой.
Zebra
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  #<1 ... 3089309030913092
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