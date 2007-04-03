RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3089309030913092
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:32

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  kuzment написав:А мировая рецессия, дефолт Китая, повышение ключевой ставки и т.д.? Как то не верится что Ваш второй вариант не предполагает <20

/ 21 млн


Очевидно, что точка сидения на мозг действует.

Всегда говорил, что неуспевшие купить, будут иметь возможность взять по 18к если поставят ордер и не будут трогать, на весь форум тут орал людям, пока он болтался 19к - скупайтесь, глупцы. Безрисковая покупка, отскок просто гарантирован самим Сатоши Накомото, грех не поднять сотку баксов, валяющуюся у твоих ног перед толпой.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11495
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1711 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:52

Насуваються цікаві кульбіти!
із власних спостережень -
мікростратегія продала (вивела із балансу?) горищу бтц, а саме - за 2 дні із 18 по 20 липня -56500 (!!!) бітків

таким чином гаманець опустів із 132 000 бітків до 71К
greenozon
 
Повідомлень: 13848
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 3089309030913092
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 9686, 9687, 9688
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
96873 240517847
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 08:58
Alex2007
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22532820
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
Як ринок відреагував на рішення НБУ скасувати покупку, прода
R2 » Пон 08 сер, 2016 22:17
4 2722
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2016 11:20
_Mykola_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.