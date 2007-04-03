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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лип, 2022 21:32
Кучинелли написав: Zebra написав:
∞
kuzment написав:
А мировая рецессия, дефолт Китая, повышение ключевой ставки и т.д.? Как то не верится что Ваш второй вариант не предполагает <20
/ 21 млн
Очевидно, что точка сидения на мозг действует.
Всегда говорил, что неуспевшие купить, будут иметь возможность взять по 18к если поставят ордер и не будут трогать, на весь форум тут орал людям, пока он болтался 19к - скупайтесь, глупцы. Безрисковая покупка, отскок просто гарантирован самим Сатоши Накомото, грех не поднять сотку баксов, валяющуюся у твоих ног перед толпой.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 08:52
Насуваються цікаві кульбіти!
із власних спостережень -
мікростратегія продала (вивела із балансу?) горищу бтц, а саме - за 2 дні із 18 по 20 липня -56500 (!!!) бітків
таким чином гаманець опустів із 132 000 бітків до 71К
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