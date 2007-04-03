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ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3089309030913092
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 21:32

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:
  kuzment написав:А мировая рецессия, дефолт Китая, повышение ключевой ставки и т.д.? Как то не верится что Ваш второй вариант не предполагает <20

/ 21 млн


Очевидно, что точка сидения на мозг действует.

Всегда говорил, что неуспевшие купить, будут иметь возможность взять по 18к если поставят ордер и не будут трогать, на весь форум тут орал людям, пока он болтался 19к - скупайтесь, глупцы. Безрисковая покупка, отскок просто гарантирован самим Сатоши Накомото, грех не поднять сотку баксов, валяющуюся у твоих ног перед толпой.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 08:52

Насуваються цікаві кульбіти!
із власних спостережень -
мікростратегія продала (вивела із балансу?) горищу бтц, а саме - за 2 дні із 18 по 20 липня -56500 (!!!) бітків

таким чином гаманець опустів із 132 000 бітків до 71К
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

похоже откатик скоро случится...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 14:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Цікава думка:

Що генерує біткоїн та інші криптовалюти і в чому їх цінність? Нічого та ні в чому! Вони абсолютно нічого не генерують і не мають жодної цінності! Ціна на криптовалюту не прив’язана до жодного об'єктивного фундаментального показника, таких просто не існує. Навіть ті «вбивчі» аргументи, що лунали на початку ери криптовалют, почали поступово тьмяніти.

Виявилося, що держава дуже легко може вирахувати ваші криптотранзакції, до цифрових гаманців добратися легко, розрахунки в криптовалютах так і не стали хоч трохи масовими, обсяги шахрайства в індустрії величезні, теза про обмеженість запасів криптовалюти хибна, адже ніхто не обмежує кількість можливих криптовалют у світі, а гучні банкрутства у сфері криптовалют відбуваються ледь не щотижня після того, як ФРС, центральний банк США, почав проводити жорсткішу монетарну політику.

Єдина мотивація для купівлі криптовалют — це віра в те, що знайдеться хтось, хто купить їх у вас ще дорожче. Хтось називає це пірамідою, хтось вважає криптосвіт глобальним казино, як, наприклад, Аарон Девіс, засновник компанії MetaMask, криптогаманця, послугами якої користуються 30 мільйонів активних клієнтів.

«Вкладати свої гроші в криптовалюти — це азартні ігри, — визнає Девіс в одному з інтерв'ю, — багато людей сповідують теорію, що криптовалюти — це майбутнє фінансів, і я думаю, що це надзвичайно небезпечна поведінка».
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... lar-po-33/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  V2 написав:Вони абсолютно нічого не генерують і не мають жодної цінності! Ціна на криптовалюту не прив’язана до жодного об'єктивного фундаментального показника, таких просто не існує.
А тоді на шо майнери переводят своє жиТТя? Хтось добуває продукт, купуючи дорогений інструмент та енергію, а хтось на цьому потім спекулює з перепродажем, користуючись афігеною волатильністю.
Amethyst
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