kuzment написав:А мировая рецессия, дефолт Китая, повышение ключевой ставки и т.д.? Как то не верится что Ваш второй вариант не предполагает <20
∞ / 21 млн
Очевидно, что точка сидения на мозг действует.
Всегда говорил, что неуспевшие купить, будут иметь возможность взять по 18к если поставят ордер и не будут трогать, на весь форум тут орал людям, пока он болтался 19к - скупайтесь, глупцы. Безрисковая покупка, отскок просто гарантирован самим Сатоши Накомото, грех не поднять сотку баксов, валяющуюся у твоих ног перед толпой.
Що генерує біткоїн та інші криптовалюти і в чому їх цінність? Нічого та ні в чому! Вони абсолютно нічого не генерують і не мають жодної цінності! Ціна на криптовалюту не прив’язана до жодного об'єктивного фундаментального показника, таких просто не існує. Навіть ті «вбивчі» аргументи, що лунали на початку ери криптовалют, почали поступово тьмяніти.
Виявилося, що держава дуже легко може вирахувати ваші криптотранзакції, до цифрових гаманців добратися легко, розрахунки в криптовалютах так і не стали хоч трохи масовими, обсяги шахрайства в індустрії величезні, теза про обмеженість запасів криптовалюти хибна, адже ніхто не обмежує кількість можливих криптовалют у світі, а гучні банкрутства у сфері криптовалют відбуваються ледь не щотижня після того, як ФРС, центральний банк США, почав проводити жорсткішу монетарну політику.
Єдина мотивація для купівлі криптовалют — це віра в те, що знайдеться хтось, хто купить їх у вас ще дорожче. Хтось називає це пірамідою, хтось вважає криптосвіт глобальним казино, як, наприклад, Аарон Девіс, засновник компанії MetaMask, криптогаманця, послугами якої користуються 30 мільйонів активних клієнтів.
«Вкладати свої гроші в криптовалюти — це азартні ігри, — визнає Девіс в одному з інтерв'ю, — багато людей сповідують теорію, що криптовалюти — це майбутнє фінансів, і я думаю, що це надзвичайно небезпечна поведінка». https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... lar-po-33/
думал от 23900 отскок буде, а тепереча х.з. или 24500, если закрепимся или шо
Я слушал Славу Базылева, так он предвидел вчера поход до 24-25 ...на стопах шортистов.При пробое 23 опять масса шортов и ММ не хочет их отпускать, пока не порубит, вниз не пойдёт.Но глобально уже ранее всё описал.Илья того же мнения.
V2 написав:Вони абсолютно нічого не генерують і не мають жодної цінності! Ціна на криптовалюту не прив’язана до жодного об'єктивного фундаментального показника, таких просто не існує.
А тоді на шо майнери переводят своє жиТТя? Хтось добуває продукт, купуючи дорогений інструмент та енергію, а хтось на цьому потім спекулює з перепродажем, користуючись афігеною волатильністю.
То була не цикава думка, а бред времён 17го года.Уже все адекватные люди поняли, что ценность - это не только то, что можно скушать Тогда и весь софт ничего не стоит, а айтишники просто крадут миллионы Бред необизнанного человека. Но причина появления подобного глубже.Нужно вспомнить, для чего и почему создавался биткойн.Для противовеса необузданной эмиссии фиатных денег.И вот сейчас, почему я сторонник медвежьей фазы, потому что баланс долларов сокращают и ставку поднимают.Т е это условие противоречащее процветанию крипты.А растёт цена по законам рынка и усилиям ММ, т к не может цена идти только в одном направлении, нужны коррекции.И самое болезненное ещё впереди, ставку ещё более чем на 2-2,5 процента поднимут, вот тогда биток занырнёт на (грубо) 5-15.