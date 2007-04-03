Додано: Сер 20 лип, 2022 19:37

razor написав: Софт стоит, потому что он позволяет производить новые сущности. Быстрее, точнее, и т.д. Ну и масса софта для развлечений, куда без этого. Софт стоит, потому что он позволяет производить новые сущности. Быстрее, точнее, и т.д. Ну и масса софта для развлечений, куда без этого.

Ты про крипту хоть что то знаешь.Ты возьми любой блокчейн и посмотри, что там представляет собой экосистема.Она разбита на десятки и сотни подкатегорий, в которых есть Бог весть что.И это всё софт.Ты читаешь о командах проектов, кот разрабатывают, какие там перлы и перцыНовые сущности - аху енное выражение, как раз в крипте их и делают.Быстрее и точнее - именно точнее и не скажешь, именно этим занимаются крипторазрабы.Развлечения - игры и метавселенные в этом переплюнули всё существовавшее ранее.ПС извини если я тебя трошки ...но нужно ж хоть поинтересоваться сначала, чем писать.не в обиду.После крызы крипта взлетит ещё круче, чем было в конце 2021, но пока что назрела рецессия.