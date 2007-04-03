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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3090309130923093
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:37

  razor написав:Софт стоит, потому что он позволяет производить новые сущности. Быстрее, точнее, и т.д. Ну и масса софта для развлечений, куда без этого.


Ты про крипту хоть что то знаешь.Ты возьми любой блокчейн и посмотри, что там представляет собой экосистема.Она разбита на десятки и сотни подкатегорий, в которых есть Бог весть что.И это всё софт.Ты читаешь о командах проектов, кот разрабатывают, какие там перлы и перцы :) Новые сущности - аху енное выражение, как раз в крипте их и делают.Быстрее и точнее - именно точнее и не скажешь, именно этим занимаются крипторазрабы.Развлечения - игры и метавселенные в этом переплюнули всё существовавшее ранее.
ПС извини если я тебя трошки ...но нужно ж хоть поинтересоваться сначала, чем писать.не в обиду.После крызы крипта взлетит ещё круче, чем было в конце 2021, но пока что назрела рецессия.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:56

Кучинелли про новые сущности, я про материальные вещи) товары, ноухау всякие, новые системы авто, полеты на марс. в блокчейне есть смысл, и на нем можно тоже делать полезные вещи, но всё что про криптовалюты - это покамест просто пирамида на хайповой технологии. в которой я и сам немного участник =), но я осознаю, что она бесполезна для человечества и даже вредна с точки зрения потребления ресурсов пока условные дети в африке голодают.
razor
 
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