razor написав:Софт стоит, потому что он позволяет производить новые сущности. Быстрее, точнее, и т.д. Ну и масса софта для развлечений, куда без этого.
Ты про крипту хоть что то знаешь.Ты возьми любой блокчейн и посмотри, что там представляет собой экосистема.Она разбита на десятки и сотни подкатегорий, в которых есть Бог весть что.И это всё софт.Ты читаешь о командах проектов, кот разрабатывают, какие там перлы и перцы Новые сущности - аху енное выражение, как раз в крипте их и делают.Быстрее и точнее - именно точнее и не скажешь, именно этим занимаются крипторазрабы.Развлечения - игры и метавселенные в этом переплюнули всё существовавшее ранее. ПС извини если я тебя трошки ...но нужно ж хоть поинтересоваться сначала, чем писать.не в обиду.После крызы крипта взлетит ещё круче, чем было в конце 2021, но пока что назрела рецессия.
Кучинелли про новые сущности, я про материальные вещи) товары, ноухау всякие, новые системы авто, полеты на марс. в блокчейне есть смысл, и на нем можно тоже делать полезные вещи, но всё что про криптовалюты - это покамест просто пирамида на хайповой технологии. в которой я и сам немного участник =), но я осознаю, что она бесполезна для человечества и даже вредна с точки зрения потребления ресурсов пока условные дети в африке голодают.
razor написав:Кучинелли про новые сущности, я про материальные вещи) товары, ноухау всякие, новые системы авто, полеты на марс. в блокчейне есть смысл, и на нем можно тоже делать полезные вещи, но всё что про криптовалюты - это покамест просто пирамида на хайповой технологии. в которой я и сам немного участник =), но я осознаю, что она бесполезна для человечества и даже вредна с точки зрения потребления ресурсов пока условные дети в африке голодают.
Где то очень далеко есть в твоём посте лишь доля правды.и она относится к той самой бесполезной части крипты, о кот ты и написал.Ты смотришь только на ценовую составляющую, но есть и другая - пользовательская.Цена в крипте не отражает всю пользу.Я ранее часто об этом писал.Ну если проще. то Виндовс, 1С Бухгалтерия тогда тоже ничего не стоят.А ведь стоят...Ошибка считать ценностями только материальные вещи.Общество давно пошло дальше.Крипта это смесь полезного, бесполезного, спекуляции.Т е нельзя что то говорить про всю крипту сразу.Т к есть много шлака, а есть реальные ценности.Падение цены или рост в крипте организовать проще, чем в другом активе.Поэтому при сильном падении создаётся впечатление ненужности.А это просто вытряхивание лишних пассажиров.
Кучинелли я смотрю на ценность как ценность для общества. "то Виндовс, 1С Бухгалтерия тогда тоже ничего не стоят." - это не так. эти нематериальные штуки позволяют нарастить КПД отдельно взятого работника. значит больше продать, перевезти, произвести. крипта ничего такого не дает человечеству сегодня, и хз когда даст.
razor написав:крипта ничего такого не дает человечеству сегодня, и хз когда даст.
Опуская игры и пр., главная ценность крипты - идея децентрализованной и защищенной от инфляции валюты. Биткоин независим от прихотей центробанка какого-угодно государства. И его невозможно "печатать", чтобы закрывать дыры в бюджете и пр. Сейчас высокая волатильность превращает торговлю криптой в азартную игру, онлайн-казино. Но думаю, придет время, когда биткоин станет основным инструментом сбережений по всему миру, по вышеуказанным причинам.