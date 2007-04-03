Додано: Сер 20 лип, 2022 21:58

razor написав: Кучинелли про новые сущности, я про материальные вещи) товары, ноухау всякие, новые системы авто, полеты на марс. в блокчейне есть смысл, и на нем можно тоже делать полезные вещи, но всё что про криптовалюты - это покамест просто пирамида на хайповой технологии. в которой я и сам немного участник =), но я осознаю, что она бесполезна для человечества и даже вредна с точки зрения потребления ресурсов пока условные дети в африке голодают. про новые сущности, я про материальные вещи) товары, ноухау всякие, новые системы авто, полеты на марс. в блокчейне есть смысл, и на нем можно тоже делать полезные вещи, но всё что про криптовалюты - это покамест просто пирамида на хайповой технологии. в которой я и сам немного участник =), но я осознаю, что она бесполезна для человечества и даже вредна с точки зрения потребления ресурсов пока условные дети в африке голодают.

Где то очень далеко есть в твоём посте лишь доля правды.и она относится к той самой бесполезной части крипты, о кот ты и написал.Ты смотришь только на ценовую составляющую, но есть и другая - пользовательская.Цена в крипте не отражает всю пользу.Я ранее часто об этом писал.Ну если проще. то Виндовс, 1С Бухгалтерия тогда тоже ничего не стоят.А ведь стоят...Ошибка считать ценностями только материальные вещи.Общество давно пошло дальше.Крипта это смесь полезного, бесполезного, спекуляции.Т е нельзя что то говорить про всю крипту сразу.Т к есть много шлака, а есть реальные ценности.Падение цены или рост в крипте организовать проще, чем в другом активе.Поэтому при сильном падении создаётся впечатление ненужности.А это просто вытряхивание лишних пассажиров.