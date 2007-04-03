RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3090309130923093
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:37

  razor написав:Софт стоит, потому что он позволяет производить новые сущности. Быстрее, точнее, и т.д. Ну и масса софта для развлечений, куда без этого.


Ты про крипту хоть что то знаешь.Ты возьми любой блокчейн и посмотри, что там представляет собой экосистема.Она разбита на десятки и сотни подкатегорий, в которых есть Бог весть что.И это всё софт.Ты читаешь о командах проектов, кот разрабатывают, какие там перлы и перцы :) Новые сущности - аху енное выражение, как раз в крипте их и делают.Быстрее и точнее - именно точнее и не скажешь, именно этим занимаются крипторазрабы.Развлечения - игры и метавселенные в этом переплюнули всё существовавшее ранее.
ПС извини если я тебя трошки ...но нужно ж хоть поинтересоваться сначала, чем писать.не в обиду.После крызы крипта взлетит ещё круче, чем было в конце 2021, но пока что назрела рецессия.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 30.11.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:56

Кучинелли про новые сущности, я про материальные вещи) товары, ноухау всякие, новые системы авто, полеты на марс. в блокчейне есть смысл, и на нем можно тоже делать полезные вещи, но всё что про криптовалюты - это покамест просто пирамида на хайповой технологии. в которой я и сам немного участник =), но я осознаю, что она бесполезна для человечества и даже вредна с точки зрения потребления ресурсов пока условные дети в африке голодают.
razor
 
Повідомлень: 68
З нами з: 02.09.15
Подякував: 19 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:58

  razor написав:Кучинелли про новые сущности, я про материальные вещи) товары, ноухау всякие, новые системы авто, полеты на марс. в блокчейне есть смысл, и на нем можно тоже делать полезные вещи, но всё что про криптовалюты - это покамест просто пирамида на хайповой технологии. в которой я и сам немного участник =), но я осознаю, что она бесполезна для человечества и даже вредна с точки зрения потребления ресурсов пока условные дети в африке голодают.


Где то очень далеко есть в твоём посте лишь доля правды.и она относится к той самой бесполезной части крипты, о кот ты и написал.Ты смотришь только на ценовую составляющую, но есть и другая - пользовательская.Цена в крипте не отражает всю пользу.Я ранее часто об этом писал.Ну если проще. то Виндовс, 1С Бухгалтерия тогда тоже ничего не стоят.А ведь стоят...Ошибка считать ценностями только материальные вещи.Общество давно пошло дальше.Крипта это смесь полезного, бесполезного, спекуляции.Т е нельзя что то говорить про всю крипту сразу.Т к есть много шлака, а есть реальные ценности.Падение цены или рост в крипте организовать проще, чем в другом активе.Поэтому при сильном падении создаётся впечатление ненужности.А это просто вытряхивание лишних пассажиров.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 30.11.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:07

Кучинелли я смотрю на ценность как ценность для общества.
"то Виндовс, 1С Бухгалтерия тогда тоже ничего не стоят." - это не так. эти нематериальные штуки позволяют нарастить КПД отдельно взятого работника. значит больше продать, перевезти, произвести.
крипта ничего такого не дает человечеству сегодня, и хз когда даст.
razor
 
Повідомлень: 68
З нами з: 02.09.15
Подякував: 19 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 22:53

Тесла продала 75% бітків
https://cointelegraph.com/news/breaking ... ings-in-q2
greenozon
 
Повідомлень: 13855
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 23:05

  razor написав:крипта ничего такого не дает человечеству сегодня, и хз когда даст.

Опуская игры и пр., главная ценность крипты - идея децентрализованной и защищенной от инфляции валюты. Биткоин независим от прихотей центробанка какого-угодно государства. И его невозможно "печатать", чтобы закрывать дыры в бюджете и пр.
Сейчас высокая волатильность превращает торговлю криптой в азартную игру, онлайн-казино. Но думаю, придет время, когда биткоин станет основным инструментом сбережений по всему миру, по вышеуказанным причинам.
Tegularius
 
Повідомлень: 1807
З нами з: 11.02.14
Подякував: 238 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 23:23

Tegularius
Почему именно биткоин ? А не Эфир ? не шиба ) ? Не Нью_супер_лучшеСтарого_биткоин ?
Что должно обьединить человечество в единой вере именно к битку ?
Я не вижу ответа. Эмиссия будет в крипте не вверх, а в стороны, что сути не меняет. Мы уже видим 100500 монет, листинги продолжаются. Этому процессу конца не будет.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 757
З нами з: 10.10.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 23:26

Tegularius будет удобно всё положить в биткоин, а потом потерять всё из-за какого-то хакера, или сделки, как случилось с той же Luna
razor
 
Повідомлень: 68
З нами з: 02.09.15
Подякував: 19 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3090309130923093
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, nikelong, razor і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 9688, 9689, 9690
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
96893 240535159
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 22:06
копейка
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22532952
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
Як ринок відреагував на рішення НБУ скасувати покупку, прода
R2 » Пон 08 сер, 2016 22:17
4 2724
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2016 11:20
_Mykola_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1227)
21.07.2022 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.