То же, что объединяет в любви к доллару, хотя существуют сотни национальных валют.
Или к золоту, хотя существует большое множество металлов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 07:17
То же, что объединяет в любви к доллару, хотя существуют сотни национальных валют.
Или к золоту, хотя существует большое множество металлов.
Додано: Чет 21 лип, 2022 07:30
мікростратегія продала (вивела?) УСІ свої решту бітків
-71300 бітків за цю ніч
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