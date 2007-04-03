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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3091309230933094
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:17

  alex_dvornichenko написав:Почему именно биткоин ? А не Эфир ? не шиба ) ? Не Нью_супер_лучшеСтарого_биткоин ?
Что должно обьединить человечество в единой вере именно к битку ?

То же, что объединяет в любви к доллару, хотя существуют сотни национальных валют.
Или к золоту, хотя существует большое множество металлов.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:30

мікростратегія продала (вивела?) УСІ свої решту бітків
-71300 бітків за цю ніч
greenozon
 
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  #<1 ... 3091309230933094
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