То же, что объединяет в любви к доллару, хотя существуют сотни национальных валют.
Или к золоту, хотя существует большое множество металлов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 07:17
То же, что объединяет в любви к доллару, хотя существуют сотни национальных валют.
Или к золоту, хотя существует большое множество металлов.
Додано: Чет 21 лип, 2022 07:30
мікростратегія продала (вивела?) УСІ свої решту бітків
-71300 бітків за цю ніч
Додано: Чет 21 лип, 2022 08:59
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Как так то.... ведь недавно они же говорили, туземун... Какие не последовательные, вера в биток должна быть непоколебимой. Вообще склоуничали за Маском. Кто там ещё из крупных говорил про то что закупался битком, кто еще не слился ?
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:20
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:43
Это больше похоже на фейк, ничего они не продали, возможно инвесторам которым должны, вернули в биткоинах, а те уже продали в убыток, хз. В любом случае всегда надо учитывать, что если где то на заемные купят биток, то акулы крипторынка, а именно мистер Богданофф обязательно дампанет рынок, чтоб выбить из рук. Только за реальный кеш, только ходл.
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