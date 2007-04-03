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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 07:17
alex_dvornichenko написав:
Почему именно биткоин ? А не Эфир ? не шиба ) ? Не Нью_супер_лучшеСтарого_биткоин ?
Что должно обьединить человечество в единой вере именно к битку ?
То же, что объединяет в любви к доллару, хотя существуют сотни национальных валют.
Или к золоту, хотя существует большое множество металлов.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 07:30
мікростратегія продала (вивела?) УСІ свої решту бітків
-71300 бітків за цю ніч
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greenozon
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Додано: Чет 21 лип, 2022 08:59
greenozon написав:
мікростратегія продала (вивела?) УСІ свої решту бітків
-71300 бітків за цю ніч
Как так то.... ведь недавно они же говорили, туземун... Какие не последовательные, вера в биток должна быть непоколебимой. Вообще склоуничали за Маском. Кто там ещё из крупных говорил про то что закупался битком, кто еще не слился ?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:20
greenozon написав:
мікростратегія продала (вивела?) УСІ свої решту бітків
-71300 бітків за цю ніч
Почему мы еще не ниже 15к? Рынок как то слабо реагирует на такие новости. Что же должно произойти, чтобы мы упали ниже 19к..
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:43
Patr1ot написав: greenozon написав:
мікростратегія продала (вивела?) УСІ свої решту бітків
-71300 бітків за цю ніч
Почему мы еще не ниже 15к? Рынок как то слабо реагирует на такие новости. Что же должно произойти, чтобы мы упали ниже 19к..
Это больше похоже на фейк, ничего они не продали, возможно инвесторам которым должны, вернули в биткоинах, а те уже продали в убыток, хз. В любом случае всегда надо учитывать, что если где то на заемные купят биток, то акулы крипторынка, а именно мистер Богданофф обязательно дампанет рынок, чтоб выбить из рук. Только за реальный кеш, только ходл.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 11:32
Кучинелли написав: чик написав: чик написав:
похоже откатик скоро случится...
думал от 23900 отскок буде, а тепереча х.з. или 24500, если закрепимся или шо
Я слушал Славу Базылева, так он предвидел вчера поход до 24-25 ...на стопах шортистов.При пробое 23 опять масса шортов и ММ не хочет их отпускать, пока не порубит, вниз не пойдёт.Но глобально уже ранее всё описал.Илья того же мнения.
ты ж знаешь, я в этом всём лох. смотрю илюху, читаю дж и этого парнишку Vagner Crypto - хороший ташник.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 11:45
чик написав:
ты ж знаешь, я в этом всём лох. смотрю илюху, читаю дж и этого парнишку Vagner Crypto - хороший ташник.
Да ты тут уже монстр.Я не виню людей в слабой подготовке в вопросе, но на этих же страницах сам видишь, с чем люди приходят.Пока срослось локально, стопы вынесли, дальше посмотрим, похоже в сторону 20 смотрим...
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Додано: Чет 21 лип, 2022 11:46
Patr1ot написав: greenozon написав:
мікростратегія продала (вивела?) УСІ свої решту бітків
-71300 бітків за цю ніч
Почему мы еще не ниже 15к? Рынок как то слабо реагирует на такие новости. Что же должно произойти, чтобы мы упали ниже 19к..
А что произошло когда падали на 17
Очевидно, если ещё что то произойдёт. тогда ...уфф
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Додано: Чет 21 лип, 2022 11:54
Кучинелли написав: чик написав:
ты ж знаешь, я в этом всём лох. смотрю илюху, читаю дж и этого парнишку Vagner Crypto - хороший ташник.
Да ты тут уже монстр.Я не виню людей в слабой подготовке в вопросе, но на этих же страницах сам видишь, с чем люди приходят.Пока срослось локально, стопы вынесли, дальше посмотрим, похоже в сторону 20 смотрим...
да там умну есть пока аж до 12 ну и тезер вовремя купленный.
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