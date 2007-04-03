greenozon написав:мікростратегія продала (вивела?) УСІ свої решту бітків -71300 бітків за цю ніч
Почему мы еще не ниже 15к? Рынок как то слабо реагирует на такие новости. Что же должно произойти, чтобы мы упали ниже 19к..
Это больше похоже на фейк, ничего они не продали, возможно инвесторам которым должны, вернули в биткоинах, а те уже продали в убыток, хз. В любом случае всегда надо учитывать, что если где то на заемные купят биток, то акулы крипторынка, а именно мистер Богданофф обязательно дампанет рынок, чтоб выбить из рук. Только за реальный кеш, только ходл.
Братья же, вроде, умерли уже. С этим и была связана дикая волатильность последних месяцев: никто больше ничего не мог предугадать.
Що генерує біткоїн та інші криптовалюти і в чому їх цінність? Нічого та ні в чому! Вони абсолютно нічого не генерують і не мають жодної цінності! Ціна на криптовалюту не прив’язана до жодного об'єктивного фундаментального показника, таких просто не існує. Навіть ті «вбивчі» аргументи, що лунали на початку ери криптовалют, почали поступово тьмяніти.
Виявилося, що держава дуже легко може вирахувати ваші криптотранзакції, до цифрових гаманців добратися легко, розрахунки в криптовалютах так і не стали хоч трохи масовими, обсяги шахрайства в індустрії величезні, теза про обмеженість запасів криптовалюти хибна, адже ніхто не обмежує кількість можливих криптовалют у світі, а гучні банкрутства у сфері криптовалют відбуваються ледь не щотижня після того, як ФРС, центральний банк США, почав проводити жорсткішу монетарну політику.
Єдина мотивація для купівлі криптовалют — це віра в те, що знайдеться хтось, хто купить їх у вас ще дорожче. Хтось називає це пірамідою, хтось вважає криптосвіт глобальним казино, як, наприклад, Аарон Девіс, засновник компанії MetaMask, криптогаманця, послугами якої користуються 30 мільйонів активних клієнтів.
«Вкладати свої гроші в криптовалюти — це азартні ігри, — визнає Девіс в одному з інтерв'ю, — багато людей сповідують теорію, що криптовалюти — це майбутнє фінансів, і я думаю, що це надзвичайно небезпечна поведінка». https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... lar-po-33/
Есть мнение, что у них вообще цена, скажем так "отрицательная", и они несут деструктивное влияние, т.к. на "добычу" и поддержание сети тратится больше энергии и электронных компонентов, чем потребление некоторых стран. Глядишь, если бы не сжигали энергию и процессоры с памятью в крипто-печи - то имели бы сейчас копеечную эл.энергию, бенз и макбуки по килобаксу, не говоря уже об экологическом эффекте