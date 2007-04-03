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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3092309330943095
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:53

Ну не знаааю
Кефир за неделю +60% сделал, вот думаю шо и Батон до 300 прыгнет со дня на день.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:07

  Zebra написав:
  Patr1ot написав:
  greenozon написав:мікростратегія продала (вивела?) УСІ свої решту бітків
-71300 бітків за цю ніч


Почему мы еще не ниже 15к? Рынок как то слабо реагирует на такие новости. Что же должно произойти, чтобы мы упали ниже 19к..

Это больше похоже на фейк, ничего они не продали, возможно инвесторам которым должны, вернули в биткоинах, а те уже продали в убыток, хз. В любом случае всегда надо учитывать, что если где то на заемные купят биток, то акулы крипторынка, а именно мистер Богданофф обязательно дампанет рынок, чтоб выбить из рук. Только за реальный кеш, только ходл.

Братья же, вроде, умерли уже. С этим и была связана дикая волатильность последних месяцев: никто больше ничего не мог предугадать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:32

  V2 написав:Цікава думка:

Що генерує біткоїн та інші криптовалюти і в чому їх цінність? Нічого та ні в чому! Вони абсолютно нічого не генерують і не мають жодної цінності! Ціна на криптовалюту не прив’язана до жодного об'єктивного фундаментального показника, таких просто не існує. Навіть ті «вбивчі» аргументи, що лунали на початку ери криптовалют, почали поступово тьмяніти.

Виявилося, що держава дуже легко може вирахувати ваші криптотранзакції, до цифрових гаманців добратися легко, розрахунки в криптовалютах так і не стали хоч трохи масовими, обсяги шахрайства в індустрії величезні, теза про обмеженість запасів криптовалюти хибна, адже ніхто не обмежує кількість можливих криптовалют у світі, а гучні банкрутства у сфері криптовалют відбуваються ледь не щотижня після того, як ФРС, центральний банк США, почав проводити жорсткішу монетарну політику.

Єдина мотивація для купівлі криптовалют — це віра в те, що знайдеться хтось, хто купить їх у вас ще дорожче. Хтось називає це пірамідою, хтось вважає криптосвіт глобальним казино, як, наприклад, Аарон Девіс, засновник компанії MetaMask, криптогаманця, послугами якої користуються 30 мільйонів активних клієнтів.

«Вкладати свої гроші в криптовалюти — це азартні ігри, — визнає Девіс в одному з інтерв'ю, — багато людей сповідують теорію, що криптовалюти — це майбутнє фінансів, і я думаю, що це надзвичайно небезпечна поведінка».
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... lar-po-33/

Есть мнение, что у них вообще цена, скажем так "отрицательная", и они несут деструктивное влияние, т.к. на "добычу" и поддержание сети тратится больше энергии и электронных компонентов, чем потребление некоторых стран.
Глядишь, если бы не сжигали энергию и процессоры с памятью в крипто-печи - то имели бы сейчас копеечную эл.энергию, бенз и макбуки по килобаксу, не говоря уже об экологическом эффекте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:33

  greenozon написав:Тесла продала 75% бітків
https://cointelegraph.com/news/breaking ... ings-in-q2

Красиво закрылся об хомячков :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:30

Вкладчик1234
На последних страницах дилетанты активничают.Ну ребята, ваши слова тут просто смех вызывают.Вы ориентируетесь на какие то отдельные писульки долпоёпов и принимаете их на веру, сами совершенно не владея вопросом.
ПС идёт постепенный переход ПОВ на ПОС, слыхали о таком :?: И ПОВ переходит на зелёнку постепенно, читали о таком :?:
ПС2 Тесла об хомячков слилась в убыток 9%.Кстати это сигнал для адекватных в том, что в грядущей рецессии доллар будет править балом.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:33

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:Тесла продала 75% бітків
https://cointelegraph.com/news/breaking ... ings-in-q2

Красиво закрылся об хомячков :)

Тоже так красиво хотите? Купить 100% за полтора ярда и продать 75% за 936 лямов?
phantom_systems
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