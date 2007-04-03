V2 написав:

Цікава думка:Що генерує біткоїн та інші криптовалюти і в чому їх цінність? Нічого та ні в чому! Вони абсолютно нічого не генерують і не мають жодної цінності! Ціна на криптовалюту не прив’язана до жодного об'єктивного фундаментального показника, таких просто не існує. Навіть ті «вбивчі» аргументи, що лунали на початку ери криптовалют, почали поступово тьмяніти.Виявилося, що держава дуже легко може вирахувати ваші криптотранзакції, до цифрових гаманців добратися легко, розрахунки в криптовалютах так і не стали хоч трохи масовими, обсяги шахрайства в індустрії величезні, теза про обмеженість запасів криптовалюти хибна, адже ніхто не обмежує кількість можливих криптовалют у світі, а гучні банкрутства у сфері криптовалют відбуваються ледь не щотижня після того, як ФРС, центральний банк США, почав проводити жорсткішу монетарну політику.Єдина мотивація для купівлі криптовалют — це віра в те, що знайдеться хтось, хто купить їх у вас ще дорожче. Хтось називає це пірамідою, хтось вважає криптосвіт глобальним казино, як, наприклад, Аарон Девіс, засновник компанії MetaMask, криптогаманця, послугами якої користуються 30 мільйонів активних клієнтів.«Вкладати свої гроші в криптовалюти — це азартні ігри, — визнає Девіс в одному з інтерв'ю, — багато людей сповідують теорію, що криптовалюти — це майбутнє фінансів, і я думаю, що це надзвичайно небезпечна поведінка».