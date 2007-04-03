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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 14:19
HongKilDong написав:
Подскажите, а как оптимально срадства на Binance с долларовой карты Привата завести ? Только через Wise + Binance P2P ? А то Binance доллар только через SWIFT предлагает завести, что дороговато как то.
та заходите гривной через Binance P2P, а тугрики приберегите до худших времен
1:1 или даже 0.99:1 если не спешите, с кучи банок
С Вайза заход будет с -2%, да на Вайз будет у Привата -2%, да собственно валютная опер-я с ограничениями от НБУ... Грн/грн -- самое то, а там поторгуетесь с чем хотите, делоффто
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:34
HongKilDong написав:
Подскажите, а как оптимально срадства на Binance с долларовой карты Привата завести ? Только через Wise + Binance P2P ? А то Binance доллар только через SWIFT предлагает завести, что дороговато как то.
bestchange вам в помощь. нал юсд - юсдт трс20.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:49
Amethyst написав:
та заходите гривной через Binance P2P, а тугрики приберегите до худших времен
1:1 или даже 0.99:1 если не спешите, с кучи банок
С Вайза заход будет с -2%, да на Вайз будет у Привата -2%, да собственно валютная опер-я с ограничениями от НБУ... Грн/грн -- самое то, а там поторгуетесь с чем хотите, делоффто
Проблема в том что у меня гривны нету. А есть P2P где можно доллар с укркарты в гривну конвертнуть ?
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HongKilDong
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:22
HongKilDong написав: Amethyst написав:
та заходите гривной через Binance P2P, а тугрики приберегите до худших времен
1:1 или даже 0.99:1 если не спешите, с кучи банок
С Вайза заход будет с -2%, да на Вайз будет у Привата -2%, да собственно валютная опер-я с ограничениями от НБУ... Грн/грн -- самое то, а там поторгуетесь с чем хотите, делоффто
Проблема в том что у меня гривны нету. А есть P2P где можно доллар с укркарты в гривну конвертнуть ?
Отето попадалово
Я тут не знаю куда грн деть с таким курсом, а чувак не знает куда тугрики приткнуть.
Вы можете продать доллары в Приват24, по его курсу (36.57 кажись).
Но Тезер седня по 39.09 торгуется на Банане (вчера 39.40)
Мож реально на bestchange глянуть, там есть оБменки в Неньке. Но эт нуна будет нести наличку часнику
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Amethyst
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