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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3093309430953096
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:19

  HongKilDong написав:Подскажите, а как оптимально срадства на Binance с долларовой карты Привата завести ? Только через Wise + Binance P2P ? А то Binance доллар только через SWIFT предлагает завести, что дороговато как то.

та заходите гривной через Binance P2P, а тугрики приберегите до худших времен :idea:
1:1 или даже 0.99:1 если не спешите, с кучи банок
С Вайза заход будет с -2%, да на Вайз будет у Привата -2%, да собственно валютная опер-я с ограничениями от НБУ... Грн/грн -- самое то, а там поторгуетесь с чем хотите, делоффто
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:34

  HongKilDong написав:Подскажите, а как оптимально срадства на Binance с долларовой карты Привата завести ? Только через Wise + Binance P2P ? А то Binance доллар только через SWIFT предлагает завести, что дороговато как то.



bestchange вам в помощь. нал юсд - юсдт трс20.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:49

  Amethyst написав:та заходите гривной через Binance P2P, а тугрики приберегите до худших времен :idea:
1:1 или даже 0.99:1 если не спешите, с кучи банок
С Вайза заход будет с -2%, да на Вайз будет у Привата -2%, да собственно валютная опер-я с ограничениями от НБУ... Грн/грн -- самое то, а там поторгуетесь с чем хотите, делоффто


Проблема в том что у меня гривны нету. А есть P2P где можно доллар с укркарты в гривну конвертнуть ?
HongKilDong
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:22

  HongKilDong написав:
  Amethyst написав:та заходите гривной через Binance P2P, а тугрики приберегите до худших времен :idea:
1:1 или даже 0.99:1 если не спешите, с кучи банок
С Вайза заход будет с -2%, да на Вайз будет у Привата -2%, да собственно валютная опер-я с ограничениями от НБУ... Грн/грн -- самое то, а там поторгуетесь с чем хотите, делоффто


Проблема в том что у меня гривны нету. А есть P2P где можно доллар с укркарты в гривну конвертнуть ?

Отето попадалово :mrgreen:
Я тут не знаю куда грн деть с таким курсом, а чувак не знает куда тугрики приткнуть.
Вы можете продать доллары в Приват24, по его курсу (36.57 кажись).
Но Тезер седня по 39.09 торгуется на Банане (вчера 39.40)
Мож реально на bestchange глянуть, там есть оБменки в Неньке. Но эт нуна будет нести наличку часнику :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:13

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А чо стоим? ФРС шоли ждемс?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:27

  Amethyst написав:А чо стоим? ФРС шоли ждемс?


ждем-с.
тез уже подготовлен )
IMPRINTER
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  #<1 ... 3093309430953096
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