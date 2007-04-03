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ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3094309530963097
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Игорь написав:Я думаю что рынок уже отыграл будущее поднятие ставки. Но где-то глубоко в душе тоже жду небольшой просадочки.


Если на 0,75% то может и отыграл.А если на 1%, то отыгрывать ешё ниже...Прогнозы примерно 70Х30.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:01

Эт чо за сопля была? Перстоуказывающая, на 2ю половину дня?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:21

  Amethyst написав:Эт чо за сопля была? Перстоуказывающая, на 2ю половину дня?


вся надежда на святого Пауэлла )
IMPRINTER
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