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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лип, 2022 11:55
Игорь написав:
Я думаю что рынок уже отыграл будущее поднятие ставки. Но где-то глубоко в душе тоже жду небольшой просадочки.
Если на 0,75% то может и отыграл.А если на 1%, то отыгрывать ешё ниже...Прогнозы примерно 70Х30.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:01
Эт чо за сопля была? Перстоуказывающая, на 2ю половину дня?
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Amethyst
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:21
Amethyst написав:
Эт чо за сопля была? Перстоуказывающая, на 2ю половину дня?
вся надежда на святого Пауэлла )
я теперь беженец, у меня нет другой возможности зарабатывать.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 21:03
IMPRINTER написав:
вся надежда на святого Пауэлла )
Нужно следить за СП500.Уровень 3920 важный, при уверенном уходе под него все рынки повалятся.На момент опустились, но в неопределённости.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 17:57
Alex_ki
Под длинными свечами снизу видишь столбики высокие - это объёмы.Они повышенные в эти моменты.Т е кто то большую сумму слил и уронил цену.А потом кто то тоже большую сумму выкупил по дешёвке и цена вернулась.
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