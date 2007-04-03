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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3094309530963097
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Игорь написав:Я думаю что рынок уже отыграл будущее поднятие ставки. Но где-то глубоко в душе тоже жду небольшой просадочки.


Если на 0,75% то может и отыграл.А если на 1%, то отыгрывать ешё ниже...Прогнозы примерно 70Х30.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:01

Эт чо за сопля была? Перстоуказывающая, на 2ю половину дня?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:21

  Amethyst написав:Эт чо за сопля была? Перстоуказывающая, на 2ю половину дня?


вся надежда на святого Пауэлла )
я теперь беженец, у меня нет другой возможности зарабатывать.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:вся надежда на святого Пауэлла )


Нужно следить за СП500.Уровень 3920 важный, при уверенном уходе под него все рынки повалятся.На момент опустились, но в неопределённости.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я в этих вопросах только начинающий, просветите, что, как и зачем это было? Смог нормально отловить и хаи, и низы, только денег было не густо, поэтому профита всего 15 юсдт словилЗображення
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:57

Alex_ki

Под длинными свечами снизу видишь столбики высокие - это объёмы.Они повышенные в эти моменты.Т е кто то большую сумму слил и уронил цену.А потом кто то тоже большую сумму выкупил по дешёвке и цена вернулась.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Про объемы внизу знаю, спасибо. Просто выглядит эта раскачка очень интересно - несколько подряд идущих волн с одинаковым целевым уровнем верха/низа, т.е. на каждой волне льют, пока не дойдет до определенного курса, потом остановка и в противоположном направлении.. после 3 волн прекращают.. и повторяли ещё 2 раза такую карусель.. принцип понимаю, но не понимаю какой профит для того, кто делает, выкупать много сильно выше рынка и сливать сильно ниже
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Alex_ki написав:не понимаю


Вероятно стоят большие лимитники
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:28

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:вся надежда на святого Пауэлла )


Нужно следить за СП500.Уровень 3920 важный, при уверенном уходе под него все рынки повалятся.На момент опустились, но в неопределённости.


Вчера уровень 3920 устоял и произошёл отскок.Сегодня в 21 ставка.Будет волатильность возможно.
Кучинелли
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