Додано: Сер 27 лип, 2022 20:40

Alex_ki написав: принцип понимаю, но не понимаю какой профит для того, кто делает, выкупать много сильно выше рынка и сливать сильно ниже принцип понимаю, но не понимаю какой профит для того, кто делает, выкупать много сильно выше рынка и сливать сильно ниже

Часто сброс какого то актива, даже в убыток делается, потому что появляется другой актив, более интересный по цене. Например многие акции американских компаний упали в цене ниже, чем были до пандемии. Если институционал выходил к примеру из акций Amazon в биток на пике пандемии, то сейчас он мог продать биткоин и вернуться снова в акции Amazon. Хомячкам кажется, что этот лох продал биткоин в убыток, на самом деле, он просто перебалансировал портфель. Тоже самое и с гривной. Может стоять крупный лимитный ордер, например в паре BTC/UAH. Биткоин или падает или растет резко. Ликвидности в стакане не хватает. Арбитражник продает другие активы, в том числе USDT за UAH и скупает биток, хеджируя покупку в паре BTC/USDT, имея какой то небольшой процент.Когда рынок по крупному колбасит на новостях, значит происходит перераспределение долей активов в портфелях крупняка.