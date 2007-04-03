Если на 0,75% то может и отыграл.А если на 1%, то отыгрывать ешё ниже...Прогнозы примерно 70Х30.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лип, 2022 11:55
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:21
Додано: Вів 26 лип, 2022 21:03
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 26 лип, 2022 22:48
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я в этих вопросах только начинающий, просветите, что, как и зачем это было? Смог нормально отловить и хаи, и низы, только денег было не густо, поэтому профита всего 15 юсдт словил
Додано: Сер 27 лип, 2022 17:57
Alex_ki
Под длинными свечами снизу видишь столбики высокие - это объёмы.Они повышенные в эти моменты.Т е кто то большую сумму слил и уронил цену.А потом кто то тоже большую сумму выкупил по дешёвке и цена вернулась.
Додано: Сер 27 лип, 2022 18:53
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Про объемы внизу знаю, спасибо. Просто выглядит эта раскачка очень интересно - несколько подряд идущих волн с одинаковым целевым уровнем верха/низа, т.е. на каждой волне льют, пока не дойдет до определенного курса, потом остановка и в противоположном направлении.. после 3 волн прекращают.. и повторяли ещё 2 раза такую карусель.. принцип понимаю, но не понимаю какой профит для того, кто делает, выкупать много сильно выше рынка и сливать сильно ниже
Додано: Сер 27 лип, 2022 19:27
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Сер 27 лип, 2022 19:28
Вчера уровень 3920 устоял и произошёл отскок.Сегодня в 21 ставка.Будет волатильность возможно.
Додано: Сер 27 лип, 2022 20:40
Часто сброс какого то актива, даже в убыток делается, потому что появляется другой актив, более интересный по цене. Например многие акции американских компаний упали в цене ниже, чем были до пандемии. Если институционал выходил к примеру из акций Amazon в биток на пике пандемии, то сейчас он мог продать биткоин и вернуться снова в акции Amazon. Хомячкам кажется, что этот лох продал биткоин в убыток, на самом деле, он просто перебалансировал портфель. Тоже самое и с гривной. Может стоять крупный лимитный ордер, например в паре BTC/UAH. Биткоин или падает или растет резко. Ликвидности в стакане не хватает. Арбитражник продает другие активы, в том числе USDT за UAH и скупает биток, хеджируя покупку в паре BTC/USDT, имея какой то небольшой процент.
Когда рынок по крупному колбасит на новостях, значит происходит перераспределение долей активов в портфелях крупняка.
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