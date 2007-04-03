|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 09:07
Кто там ждал падения после повышения ставки?
Биточек тем временем выше 23000 торгуется...
-
fishman
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 18.03.17
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|97523
|240860760
|
|
|7972
|22534153
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|
|4
|2754
|