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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3095309630973098
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:07

Кто там ждал падения после повышения ставки?
Биточек тем временем выше 23000 торгуется...
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:31

fishman
Наші "експерти" мудрі тільки вчорашнім днем :)
Всі, як один, стверджували, що зростання ставки - падіння крипти.
І що?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:41

  V2 написав:fishman
Наші "експерти" мудрі тільки вчорашнім днем :)
Всі, як один, стверджували, що зростання ставки - падіння крипти.
І що?


не совсем так ... не просто рост как таковой ... а рост выше ожидаемого уровня ... +0,75 ожидали и строили стратегии исходя из этой ставки ... +0,75 и огласили, а если при ожидании +0,75 приняли бы +1 или +0,5 - то рынок бы отреагировал по другому.
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  #<1 ... 3095309630973098
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