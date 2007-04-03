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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3095309630973098
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:07

Кто там ждал падения после повышения ставки?
Биточек тем временем выше 23000 торгуется...
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:31

fishman
Наші "експерти" мудрі тільки вчорашнім днем :)
Всі, як один, стверджували, що зростання ставки - падіння крипти.
І що?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:41

  V2 написав:fishman
Наші "експерти" мудрі тільки вчорашнім днем :)
Всі, як один, стверджували, що зростання ставки - падіння крипти.
І що?


не совсем так ... не просто рост как таковой ... а рост выше ожидаемого уровня ... +0,75 ожидали и строили стратегии исходя из этой ставки ... +0,75 и огласили, а если при ожидании +0,75 приняли бы +1 или +0,5 - то рынок бы отреагировал по другому.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:31

Случилась неприятность. Заводил деньги на Бинанс через карту. Перевод отобразился в статусе pending, который примерно через полчаса сменился на expired. Счет ессно не пополнился, но и деньги на карту не вернулись. Написал аппеляцию в Бинанс. Как назло, именно в этот раз перевел крупную сумму (обычно переводил понемногу). У кого-то еще были такие ситуации? Что еще можно сделать, чтобы вернуть средства?
Tegularius
 
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